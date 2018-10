Työtaistelutoimet laajentuvat metsäteollisuudessa - poliittisia lakkoja tulee rajoittaa

Metsäteollisuus ry paheksuu Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron päätöstä jatkaa ja laajentaa poliittisia työtaistelutoimiaan. Poliittiset lakot aiheuttavat taloudellisia menetyksiä kiistan ulkopuolisille, joten niitä pitää rajoittaa, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Metsäteollisuus ry paheksuu sitä, että ammattiliitot jatkavat ja laajentavat poliittisia työtaistelutoimiaan. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet järjestävänsä torstaina alkavan kolmipäiväisen työnseisauksen, joka kohdistuu lähes yksinomaan metsäteollisuuden yrityksiin. Lisäksi Ammattiliitto Pro ilmoitti paperiteollisuuden toimihenkilöiden kolmiviikkoisesta ylityökiellosta.

– Metsäteollisuus on täysin kiistan ulkopuolinen, mutta maksaa lakkojen laskut. Ammattiliittojen toiminta on vastuutonta, ja nyt on aika rajoittaa poliittisia lakkoja, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Metsäteollisuudessa laajenevat lakot johtavat taloudellisiin menetyksiin. Jo toissaviikossa saha- ja levyteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa järjestetty vuorokauden mittainen lakko aiheutti metsäteollisuuteen noin kymmenen miljoonan euron menetykset.

– Lakot ja ylityökiellot vaikeuttavat ja keskeyttävät tuotantoa tilanteessa, jossa kysyntä on pysynyt korkealla. Kun yritysten toimituksiin tulee häiriöitä, työtaistelut johtanevat myös asiakkaiden, kauppojen tai tilausten menetyksiin. Näin lakkoilu heikentää suomalaisen metsäteollisuuden mainetta, muistuttaa Pärssinen.

– Yhteiskunnalle työpaikkoja, veroeuroja ja vientituloja tuottava metsäteollisuus on poliittisissa työtaisteluissa sijaiskärsijä. Jatkuvat poliittiset työtaistelut myös heikentävät työmarkkinajärjestelmän uskottavuutta. Mikä merkitys on työehtosopimuksissa sovitulla työrauhalla, jos se voidaan milloin tahansa rikkoa poliittisella lakolla, lisää Pärssinen.

Metsäteollisuus on jo toista kertaa tänä vuonna poliittisten työtaistelujen kohteena. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro painostavat ensi viikon työtaisteluillaan maan hallitusta luopumaan suunnitelmastaan heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Helmikuussa ammattiliitot järjestivät poliittisen lakon, jolla ne vastustivat eduskunnan hyväksymää työmarkkinoiden aktiivimallia.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.



