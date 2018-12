Työterveyskonserni Taimin valmistelu etenee

Kuntaliitto ja Keva tiedottavat

Työterveyshuollon sairaanhoito-ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai siitä toiminnasta tulee luopua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta tai kuntayhtymä ei voi lainkaan myydä vapaaehtoista sairaanhoitopalveluita ulkopuolisille tahoille 31.12.2018 jälkeen muussa kuin yhtiömuodossa. Kunta, kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa omalla henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut kuten muutkin työnantajat. Kaikilla työnantajalla on nyt ja jatkossa työterveyshuoltolain velvoite järjestää omille työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut.

Työterveyshuollon järjestämisen sekä vaikuttavuuden kehittämistarve ei ole sidottu sote-uudistukseen. Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja edistää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisön toimintaa. Vaikuttava työterveyshuolto vähentää merkittävästi työnantajien henkilöstökustannuksia sekä lisää työyhteisön vetovoimaa työmarkkinoilla ja on osaltaan vaikuttamassa henkilöstötuottavuuteen ja työssä jatkamiseen.

Yksinomaan kuntien henkilöstön sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset aiheuttavat kahden miljardin vuotuiset kustannukset. Työnantajan kanssa yhteistyössä tuotettu työterveyshuolto voi osaltaan merkittävästi vahvistaa yksilön sekä työyhteisön työkykyä, voimavaroja ja hyvinvointia ja ehkäistä työkyvyttömyyksiä sekä ennenaikaisia eläköitymisiä.

Alkuvuodesta 2018 Keva lähti eräiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien aloitteesta käynnistämään hanketta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, haluavatko julkiset toimijat valtakunnallisen työterveyshuoltokonsernin perustamista ja olisiko se taloudellisesti ja toiminallista järkevää.

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan valtakunnallisen in-housen työterveyskonsernin (Taimi-konserni) valmistelu on edennyt koko syksyn. Konsernin tavoitteena on tuottaa in house -toimintana omistajilleen tehokkaasti laadukkaita työterveyshuollon palveluja. Taimi-konsernin osalta valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti ja Taimi Oy on perustanut ensimmäiset alueyhtiöt. Viime viikolla mm. HUS:in valtuusto hyväksyi Taimi Oy:n aiesopimuksen.

Hanketta on syyskuusta lähtien valmistellut tiivis valmisteluryhmä, jossa on mukana olevista alueista viranhaltijaedustus, Kevan edustajat sekä Kuntaliiton asiantuntijaedustaja. Hankeryhmä linjasi yhtiöittämisvelvoitteen mukaisen sairaanhoitopalveluita tarjoavaa, valtakunnallista markkinoilla toimivaa työterveysyhtiötä, ei ole tällä hetkellä edellytyksiä rakentaa. Näin ollen vain in-house -yhtiötä valmistellaan valtakunnallisesti.

Tammikuun puolivälissä pidetään Taimi Oy:n omistajakokous valmisteluryhmässä mukana olevien tahojen ylimmälle johdolle. Kokouksessa on tarkoitus linjata konsernin rakentamisen periaatteet prosessia sekä aikataulua.

Tällä hetkellä Taimi Oy:n valmistelussa on mukana kiinnostuneita tai aiesopimuksen jo hyväksyneitä tahoja kuudesta-seitsemästä eri maakunnasta.





Lisätiedot:

Keva



Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Kuntaliitto

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Keva

Kehittämispäällikkö Mikko Kenni, p. 050 553 4945

Kuntaliitto

Johtava lakimies, Pirkka-Petri Lebedeff, p. 0500 482 016