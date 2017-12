Työterveyslaitos mukaan Naistenklinikan sisäilmaprojektiin

Suomi sai ensimmäisen ensihoitolääketieteen professorinsa: Markus Skrifvars on nimitetty virkaan 13.12.2017 11:20 | Tiedote

Dosentti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Markus Skrifvars on nimitetty Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensihoitolääketieteen professoriksi 1.2.2018 alkaen. Professuuri on ensimmäinen ensihoitolääketieteen professuuri Suomessa. Toistaiseksi täytettävä tehtävä on osa-aikainen (35%).