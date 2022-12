Työttömän opiskelumahdollisuudet lisääntyvät

Eduskunnassa käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys lisäisi toteutuessaan työttömän mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa. Tähän asti oman osaamisen kehittäminen on vaatinut työttömältä tarkkaavaisuutta, koska opiskelu on voitu tulkita TE-toimistossa perusteeksi evätä ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksaminen.

YTK:n toimitusjohtajan Auli Hännisen mukaan monet ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat työttömät eivät ole uskaltaneet kehittää omaa osaamistaan edes lyhyiden verkkokoulutusten avulla, sillä pelko tukien menettämisestä on ollut vahva.

“Jäsenistössämme on ollut huolta siitä, minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi YTK Työelämän tarjoamiin verkkokoulutuksiin tai webinaareihin osallistumisella voi olla omaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Henkilöt ovat joutuneet jopa pelkäämään päivärahaoikeuden menettämistä webinaariosallistumisten takia”, Hänninen toteaa.

YTK:ssa lakimuutosta tervehditään ilolla

Uuden lakiesityksen mukaan työnhakijan muilla kuin erikseen määritellyillä päätoimisiksi katsottavilla opinnoilla ei enää olisi vaikutusta työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Lakimuutoksen tavoitteena on myös selkeyttää työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta.



Aiemmin TE-toimisto on joutunut selvittämään kaikkien opintojen pää- ja sivutoimisuuden, mikä on ennen kaikkea aiheuttanut turhaa päivärahahakemusten käsittelyn viivästymistä. Joissain tapauksissa lyhytkin kurssi tai koulutus on voinut ankarien lakipykälien takia jopa estää kokonaan päivärahan saamisen, vaikka käytännössä kurssi olisi kaikin puolin ollut suoritettavissa kokoaikatyönkin ohessa.



”Otamme tulevan lakimuutoksen vastaan ilolla. Työttömiä ja lomautettuja kannattaa aina kannustaa kehittämään osaamistaan. Nopeasti muuttuvassa työelämässä tietojen ja taitojen kartuttaminen auttaa pysymään kehityksessä mukana, ja uuteen perehtyminen voi avata myös uudenlaisen uran”, Auli Hänninen sanoo.



YTK Työelämä tarjoaa jäsenetunaan muun muassa työelämän verkkokoulutuskirjaston, jonka tuhansien koulutusten tarjonnan avulla oman osaamisen kehittäminen sujuu vaivattomasti mistä tahansa. Tarjontaan kuuluu myös reaaliaikaisia etäkoulutuksia.