Työttömien määrä kasvoi selvästi marraskuusta joulukuuhun

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli joulukuun lopussa 24 455 työtöntä työnhakijaa, joista 4 367 kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 6 086:lla eli 33 prosenttia. Kasvusta 2 878 henkilöä oli lomautettujen ja 3 208 muiden työttömien määrän kasvua. Marraskuusta joulukuuhun työttömien kokonaismäärä kasvoi 2 746:lla (13 %). Myös tämä johtui sekä muiden työttömien (1 778) että lomautettujen (968) määrän kasvusta. Koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet ja pitkittynyt epävarmuus näkyy työttömyyden kehityksessä. Työttömyyden kasvun taustalla joulukuussa vaikuttaa lisäksi jokavuotinen ilmiö, joka johtuu eräiden ammatillisten koulujen päättymisestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisemmästä päättymisestä joulukuun aikana. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 2 363:lla (34 %) ja Päijät-Hämeessä 3 723:lla (33 %). Kanta-Hämeessä oli joulukuun lopussa 9 337 työtöntä työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 15 118. Työttömien määrä lisääntyi kaikissa muissa kunnissa paitsi Sysmässä; suhteellisesti eniten Hausjärvellä (58 %) ja Orimattilassa (51 %). Marraskuusta joulukuuhun työttömien määrä lisääntyi kaikissa kunnissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi Hämeessä joulukuun lopussa 14,4 prosenttiin ollen 3,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (18,3 %), Heinolassa (17,4 %) ja Kärkölässä (16,5 %) ja matalimmat Lopella (7,4 %) ja Hausjärvellä (7,7 %). Työttömyysaste nousi edellisvuodesta kaikissa kunnissa. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli joulukuun lopussa 19,5 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 35,9 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrän kasvu voimistuu edelleen. Määrä kasvoi vuoden 2019 joulukuusta 2 373:lla (53 %) ja marraskuusta 543:lla (9 %). Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 9 407 eli 2 332 enemmän (33 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 601 enemmän (24 %) kuin vuosi sitten eli 3 083. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä; suhteellisesti eniten yli 64-vuotiailla (83 %) ja ikäryhmissä 40-44-vuotiaat (43 %), 35-39-vuotiaat (40 %) ja 45-49-vuotiaat (40 %).

Työvoiman kysyntä jatkui viime vuotta vaisumpana

Joulukuussa työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin Hämeessä 2 324 uutta avointa työpaikkaa, 132 vähemmän kuin viime vuoden joulukuussa. Työpaikoista 79 prosenttia oli yrityksissä ja 54 prosenttia oli kestoltaan yli 12 kuukautta. Työpaikkoja ilmoitettiin joulukuussa avoimeksi eniten elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille, lähihoitajille, kodinhoitajille (kotipalvelutoiminta), sairaanhoitajille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, myyjille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Työvoimakoulutukseen osallistuminen supistunut eniten viime vuodesta

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli joulukuun lopussa 6 781 henkilöä eli 601 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten. Vähennystä oli kaikissa muissa palveluissa paitsi valmennuksessa ja vuorotteluvapaasijaisena olevien määrissä. Eniten laskua työvoimakoulutuksessa (-215) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (-169). Henkilöitä oli eniten omaehtoisessa opiskelussa (2 071), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 839), työllistettynä (1 382) ja työvoimakoulutuksessa (794). Työvoimakoulutuksessa olevista 104 oli kotoutumiskoulutuksessa.

Epävarmuuden tilanne jatkuu

Hämeen TE-toimistossa on tällä hetkellä vajaat 44 400 työnhakijaa, joista työttömänä on noin 19 700 ja lomautettuna runsaat 3 100. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on joulukuun lopun tilastolukemaa pienempi, myös kausivaihtelun takia. Tilanne elää viikoittain. Vuoteen 2021 lähdettiin haastavasta tilanteesta epävarmuustekijöineen, jotka voivat näkyä nopeina muutoksina työttömien määrässä, Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki toteaa.

Vuosikeskiarvot paukkuivat edellisvuodesta

Vuonna 2020 Hämeessä oli keskimäärin kuukaudessa 23 252 työtöntä työnhakijaa, 5 954 enemmän (34 %) kuin vuosi sitten. Edellisen kerran keskiarvo oli korkeampi vuonna 2016. Työttömistä lomautettujen määrän kasvu oli hurja. Vuonna 2020 oli lomautettuna keskimäärin kuukaudessa 4 644 henkilöä eli 3 777 enemmän (436 %) kuin vuonna 2019. Määrä on suurempi kuin kertaakaan käytössä olevan tilastojärjestelmän mittauskaudella, joka alkaa vuodesta 2006.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee sivuillaan kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja. Vuosikeskiarvot lasketaan kuukausitietojen perusteella.

Tammikuun 2021 työllisyyskatsaus julkaistaan 2.3. Tuolloin katsauksessa on uutena kuntana mukana myös Iitti, joka liittyi Päijät-Hämeen maakuntaan vuoden alussa.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795

Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564



Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi