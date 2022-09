Työttömien määrä Uudellamaalla laskenut vuodessa lähes viidenneksellä (Uusimaa)

Työttömien kokonaismäärä laski 20 356 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 19,8 prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-30,8 %) jälkeen Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 9,3 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin osuus koko maata tarkasteltuna (9,1 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 241, mikä on 3 108 (-30,0 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 36 220, mikä on 9 198 vähemmän kuin vuoden 2021 elokuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömien vuosimuutos oli -20,3 %. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 22 536 ja vuosimuutos on 18,7 % elokuuhun 2021 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 17 866, mikä on 2 261 (-11,2 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon elokuussa 34 583 mikä on 11,8 % prosenttia (3 649 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli 6,0 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit: