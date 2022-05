Työttömien määrän lasku jatkui huhtikuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni huhtikuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Hämeen molemmissa maakunnissa: Kanta-Hämeessä 1778:lla (-21 %) ja Päijät-Hämeessä 2937:llä (-21 %). Koko maassa työttömyyden lasku oli 25 prosenttia. Kanta-Hämeessä oli huhtikuun lopussa 6698 ja Päijät-Hämeessä 11 135 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni alueen kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (-29 %), Hattulassa (-29 %), Asikkalassa (-28 %), Hollolassa (-28 %), Riihimäellä (-26 %) ja Janakkalassa (-25 %). Myös maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni alueen kaikissa kunnissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä huhtikuun lopussa 10,4 prosenttia eli 2,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Maassa keskimäärin työttömyysaste oli huhtikuussa 9,1 prosenttia. Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä työttömyysaste laski 8,5 prosenttiin Päijät-Hämeen työttömyysasteen ollessa 12,0 prosenttia. Alueen kunnista korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (13,5 %) ja Heinolassa (13,2 %). Matalimmillaan työttömyysaste oli Hattulassa (5,8 %) ja Lopella (5,9 %). Kanta-Hämeessä kaikkien kuntien työttömyysaste alitti nyt 10 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä huhtikuun lopussa 11,9 ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 21,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pysähtyi

Työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä yli 64-vuotiaita lukuun ottamatta. Lasku oli nopeinta nuorimmissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 1085 vähemmän (-39 %) kuin vuosi sitten eli 1721. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 7926 eli 1133 vähemmän (-13 %) kuin vuosi sitten.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi vuositasolla laskuun. Myös kuukausitasolla lasku jatkui. Huhtikuun lopussa Hämeessä oli kaikkiaan 8456 yli vuoden työttömänä ollutta. Se 54 vähemmän (-1 %) kuin vuosi sitten ja 245 vähemmän (-3 %) kuin maaliskuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömistä 4763 oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta. Se on edelleen 1659 enemmän (53 %) kuin vuosi sitten. Määrä jatkoi kasvua myös maaliskuuhun verrattuna.

Työttömien määrä laski vuoden takaiseen verrattuna kaikissa pääammattiryhmissä. Määrällisesti suurin lasku oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-1226), ammatteihin luokittelemattomilla (-843) sekä rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijöillä (-815).

Uusia avoimia työpaikkoja edelleen runsaasti

Huhtikuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 6638 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 2226 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samanaikaisesti työpaikkoja täytettiin selvästi edellisvuosia enemmän. Kysyntä kasvoi monilla aloilla; vuositasolla eniten lähihoitajista, toimisto- ja laitossiivoojista, rahdinkäsittelijöistä ja varastotyöntekijöistä, talonrakentajista, myyjistä, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä ja konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista.

Paikkoja ilmoitettiin eniten lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, sairaanhoitajille, talonrakentajille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, myyntiedustajille sekä rakennusalan avustaville työntekijöille.

Työllistettyjen määrä kasvussa

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli huhtikuun lopussa 7796 asiakasta. Tämä on 211 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui erityisesti työllistettynä olevien määrän kasvusta. Eniten kasvoi yksityiselle sektorille työllistäminen, mutta myös kuntiin työllistettyjä on selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työllistettynä on huhtikuun lopussa 2307 henkilöä.

Palveluissa aloitti huhtikuussa 1300 asiakasta eli 51 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Palvelujen piirissä olevien määrä lisääntyi kuntakokeiluissa

Huhtikuun lopussa Hämeen TE-toimistossa palvelua sai kaikkiaan 20 127 ja alueen kuntakokeiluissa 15 951 työnhakijaa. TE-toimistossa työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 8310 (41 %) ja kuntakokeiluissa 9531 (60 %). Kuntakokeilujen työttömistä työnhakijoista 6889 on Lahden seudun ja 2642 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakkaana.

Työttömien määrä väheni sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa niin edelliskuukauteen kuin vuoden takaiseen verrattuna. TE-toimistossa työttömien työnhakijoiden määrä on pudonnut vuodentakaisesta 2973:lla, Lahden seudun kuntakokeiluissa 1212:lla ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa 498:lla.

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3470 TE-toimiston ja 4187 kuntakokeilujen asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaista 2793 on Lahden seudun ja 1394 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Kuntakokeiluissa palveluissa olevien määrä on noussut (+396) huhtikuusta 2021. TE-toimistossa palveluissa olevia on vähemmän (-238) kuin vuosi sitten. TE-toimistossa asiakkaita oli eniten työllistettynä. Kuntakokeiluissa käytetyin palvelu oli omaehtoinen opiskelu.

Työttömien määrä on laskenut edelleen viime viikkoina

Alueen TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa on tällä hetkellä 35 300 työnhakijaa, joista työttömiä runsaat 16 100 ja lomautettuja hieman yli 1000. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on pudonnut huhtikuun lopun tilastolukemasta ja laskusuunta on edelleen jatkunut viimeisten viikkojen aikana.

Toukokuun työllisyyskatsaus julkaistaan 21.6.2022.

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840

Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564



Lahden seudun kuntakokeilu

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, puh. 044 482 6976

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu

Kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää, puh. 050 569 4638