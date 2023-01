Työttömien työnhakijoiden määrä laskee koko maan keskiarvoa paremmin (Uusimaa)

Työttömien kokonaismäärä laski 6 879 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli -7,5 prosenttia, mikä oli hieman koko Suomea (-5,4 %) parempaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 9,6 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,9 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 050, mikä on 1 393 (-16,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 916, mikä on 8 795 vähemmän kuin vuoden 2021 joulukuun lopussa (-20,6 %). Yli kaksi vuotta työttömänä olleita 21 618, vuosimuutoksen ollessa 5,0 % joulukuuhun 2021 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 19 346, mikä on 803 henkilöä (4,3 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon joulukuussa 22 431 mikä on -23,4 % prosenttia (-6 864 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli -19,8 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.