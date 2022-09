Työttömyys elokuussa 10,9 prosenttia

Jaa

Keski-Suomessa kaikista työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 13 576, mikä on 1 845 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 445, mikä on 387 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 265, mikä on 283 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Elokuun nostoja: Työttömien ja lomautettujen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuuhun 2021 verrattuna vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä laski, mutta kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä nousi.

Uusia avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin vuosi sitten.

Yhteensä 15 kuntaa saavutti elokuussa alle 10 % työttömyyden. Keski-Suomessa oli elokuun lopussa kaikkiaan 26 667 työnhakijaa, mikä on 6 648 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 7 594. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 5 232, joista 1 632 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 2 820 koulutuksessa. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa muissa kunnissa paitsi Joutsassa, Luhangassa ja Uuraisilla. Suhteellisesti eniten laskua tapahtui Kyyjärvellä (-34,9 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Jämsässä (12,2 %) ja vähiten Kyyjärvellä (5,7 %). Uusia avoimia paikkoja oli elokuun aikana 2 939, mikä on 181 enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 6 541 työpaikkaa, mikä on 1 364 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin elokuun aikana 426, joista 88 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Keski-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2022

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa