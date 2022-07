Työttömyys kesäkuussa 12,2 prosenttia

Kesäkuun nostoja:





• Työttömien ja lomautettujen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna.

• Vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä laski, mutta kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä nousi.

• Uusia avoimia työpaikkoja oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten.

• Yhteensä 11 kuntaa saavutti kesäkuussa alle 10 % työttömyyden.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kunnissa. Suhteellisesti eniten laskua tapahtui Kyyjärvellä (-41,5 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Jyväskylässä (13,6 %) ja vähiten Kyyjärvellä (6,3 %).



Keski-Suomessa oli uusia avoimia paikkoja kesäkuun aikana 2 700, mikä on 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 6 462 työpaikkaa, mikä on 1 113 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin kesäkuun aikana 444, joista 63 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.



Keski-Suomessa oli kesäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6 291 henkilöä, mikä on 314 (5,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus kesäkuu 2022