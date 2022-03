Työttömyys laskussa ja runsaasti työtä tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla

Uudelle työvoimalle on nyt poikkeuksellisen suuri tarve. Koko helmikuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla oli tarjolla 18 600 avointa työpaikkaa. Uusia paikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avoimeksi noin 8 600, mikä on 60 % enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (2 600), kuten lähihoitajille ja myyjille. Runsas työpaikkatarjonta on nähtävissä eri puolilla maakuntaa.

Helmikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,3 %. Koko maassa työttömyysaste oli 10,1 %. Suhteellinen työttömyys vaihtelee suu-resti maakunnan sisällä. Alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (5,4 %) ja korkein Vaalassa (14,2 %). Oulussa työttömyysaste oli 11,6 %.

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 2 700, mikä on 1 000 vähem-män kuin vuotta aiemmin. Nuorista työttömistä alle 20-vuotiaita oli liki 600. Yli 50-vuotiaiden työttö-mien työnhakijoiden määrä (6 500) oli vähentynyt 1 300:lla vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömyys nousi keväästä 2020 lähtien yhtäjaksoisesti viime vuoden elokuulle saakka. Sen jälkeen pitkäaikaistyöt-tömien määrä väheni syksyn aikana, mutta nousi taas hieman joulu-tammikuussa. Helmikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä (vähintään yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli maakunnassa 7 100, mikä on 300 enemmän kuin vuosi sitten. Tammikuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 200:lla. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä oli helmikuun lopussa 3 500, mikä on 900 enemmän kuin vuotta ai-kaisemmin.

Työllistymistä edistetään eri palvelumuodoin. Helmikuun lopussa TE-hallinnon eri palveluissa oli yhteensä 7 500 osallistujaa. Eniten osallistujia oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 800 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 400 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 2 050 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa osallistujia oli 1 400. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisena sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 850 osallistujaa.