Työttömyyskassojen henkilöstön lapset voivat osallistua lähiopetukseen

Valtioneuvosto ilmoitti 16.3.2020 sulkevansa koulut ja keskeyttävänsä lähiopetuksen 18.3.2020 alkaen koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Linjauksen mukaan kouluissa kuitenkin järjestetään poikkeuksellisesti esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Yleinen työttömyyskassa YTK ja myös muut työttömyyskassat on todettu kriittisiksi yhteiskunnan toimintojen kannalta. YTK:n henkilökunnan lapset voivat siis osallistua lähiopetukseen esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1-3 luokilla.

YTK:lla on 155 työntekijää. Suurin osa työskentelee Loimaalla. YTK:lla on ollut käytössä joustava etätyömahdollisuus jo ennen epidemiaa ja sitä on nyt hyödynnetty laajasti.