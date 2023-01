Työväenopisto kannustaa lukemaan ja kirjoittamaan

Ajankohtaista kirjallisuudessa -sarjassa on haastateltavana esikoiskirjailija Miia Apukka, jonka biofiktiivinen romaani Itään ja takaisin kertoo Apukan isoisän tarinan Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulla. Romaani on jännittävä ja kiinnostava kuvaus niin Eelis Apukan matkasta, olosuhteista Neuvosto-Karjalassa kuin hänen kehittymisestään ihmisenä. Teos on osittain valmistunut opiston kirjoittamisen kursseilla. Haastattelijana FM Päivi Hytönen. Luento: 2.2.2023 klo 10–11.30 Opistotalossa, Helsinginkatu 26 sekä verkossa. H230712

Kirjailijavierailut jatkuvat yhteistyössä kirjastojen kanssa

Esikoiskirjailija Hanna Päivärinta kertoo teoksestaan Pidä minua vielä (2022). Haastattelijana FT Hanna Karhu. Vierailu: 6.2.2023 klo 18–19.30 Itäkeskuksen kirjastossa, Turunlinnantie 1. H232408

Kirjailija Outi Pakkanen kertoo teoksestaan Pullonkerääjä (2022). Teos on Pakkasen 30. dekkari. Haastattelijana FM Katri Sola. Vierailu: 8.2.2023 klo 18–19.30 Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1 B. H232409

Kirjailija Ville Eerola keskustelee taiteilijaromaaneistaan Rakkaudella, Tove (2022) ja Nuori Waltari (2020). Haastattelijana kirjailija, FM Jani Saxell. Vierailu: 16.2.2023 klo 18–19.30 Vuosaaren kirjastossa, Mosaiikkitori 2. H232407

Lukuhetki tuo hyvää mieltä

Lukuhetki on kaikille avoin Opistotalon kirjastossa kokoontuva lukupiiri, jossa lähestytään kirjallisuutta ja lukemista hyvän mielen kautta. Opettaja tuo luettavaksi kiinnostavia lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, joita luetaan yhdessä ääneen ja itsekseen. Lukemisesta myös keskustellaan. Seuraava kokoontuminen: 9.2. klo 17–18.30 Opistotalossa, Helsinginkatu 26. H232032

Shakespearen näytelmien maailma -lukupiiri on opiston opiskelijoiden toive. Avoimessa lukupiirissä keskustellaan näytelmistä. 7.2. aiheena on Rikhard III. Samalla sivutaan myös muita kuningasnäytelmiä. 28.2. Käsittelyssä on Kesäyön uni sekä keskustelua Shakespearen komedioista. Kokoontumiset: 7.2. ja 28.2. klo 18–19.30 Opistotalossa, Helsinginkatu 26. H230713

Spekulatiivisen fiktion avoimessa lukupiirissä luetaan novelleja ja keskustellaan niistä. Seuraava kokoontuminen: 14.2. 18–19.30 Opistotalo, Helsinginkatu 26. H230716

Tervetuloa kirjoittajatreffeille

Avoimia kirjoittajatreffejä järjestetään yhdessä Itäkeskuksen, Malmin ja Maunulan kirjastojen kanssa. Treffeillä kirjoitetaan vetäjän antamista aiheista vapaasti ja luovasti. Treffeillä keskustellaan myös teksteistä ja kirjoittamisesta. Seuraavat kokoontumiset:

9.2. klo 17.30–19 Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1. H230714

1.2. ja 15.2. klo 18–19.30 Itäkeskuksen kirjastossa, Turunlinnantie 1. H232422

17.2. klo 14–15.30 Maunulan kirjastossa, Metsäpurontie 4. H230715

Avoimet lukupiirit ja kirjoittajatreffit, kirjailijavierailut sekä Lukuhetki ovat kaikki maksuttomia, eikä niihin ole ilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa!

Helmikuun muut maksuttomat luennot ja tapahtumat löydät osoitteesta ilmonet.fi