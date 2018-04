Työväenopiston esittävän taiteen viikko houkuttaa ja koukuttaa

Työväenopiston esittävän taiteen viikko tuo jälleen toukokuun alussa väriä Kallion Opistotaloon. Myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua, kokeilla ja viihdyttää muita – mikkiständit odottavat!

Työväenopiston kevätlukukausi päättyy jo neljättä kertaa näyttävästi esittävän taiteen viikkoon 2.–8.5. (ent. teatteriviikko). Estradeille nousevat talven aikana esityksiään hioneet teatteriryhmät, sanataiturit ja impromestarit. Opistotalon käytävillä ja Kallion kaduilla näkyy niin kirjoittajia kuin tanssijoita. Viikkoon mahtuu myös videoita, elokuvaa, musiikkia ja liikunnan pop up -tunteja.

Viikon anti eli kolmisenkymmentä ohjelmanumeroa on poikkileikkaus työväenopiston taideaineiden sisällöistä. Takana on yhteensä satoja harjoitustunteja, naurua, jännitystä ja itsensä ylittämistä. Likoon laittavat itsensä niin opiskelijat kuin opettajatkin.

Ohjelmaa on Helsinginkadulla sijaitsevan Opistotalon lisäksi Kanneltalossa, Vuotalossa, Töölönlahdella, Kampin laiturilla sekä Talvipuutarhassa. Esitysten seuraaminen ja niihin osallistuminen voi toimia myös ponnahduslautana, joka sinkauttaa mukaan työväenopiston matalan kynnyksen harrastuksiin.

Teatterilavalla nähdään työväenopiston ja Kehitysvammatuki 57:n yhteisen Tunneteatterin Peter Pan -seikkailu Mikä mikä -maassa sekä Teatteri Taipen Leipäjono, joka on vinksahtanut kuvaus vinksahtaneesta elämästä. Studionäyttämön Pelikone on musta komedia leikeistä, pelaamisesta ja pelureista. Näytelmä on jatkoa viime kevään Onnellisuuskone-esitykselle.

Kokeilutunteja zumbasta parkouriin

Monikielisten tekstien open mic -illassa mikrofoni on avoin kirjoittajille ja tekstintulkitsijoille. Yleisö pääsee jakamaan sanojaan ja ajatuksiaan muiden kanssa, kirjoittipa sitten arabiaksi, stadiksi, viroksi tai vaikkapa venäjäksi.

Töölönrannan sanataiteellisella aamukävelyllä liike ja ympäristö inspiroivat tuottamaan uudenlaista tekstiä. Mitä pulppuaa paperille, kun ennen kirjoitusharjoitusta tehdään ruumista ja sielua avaavia jumppaliikkeitä?

Sunnuntai toukokuun 6. päivä pyhitetään liikunnalle. Pop up -tunneilla kokeillaan joogaa, asahia, parkouria ja erilaisia tansseja, kuten zumbaa, nykytanssia sekä afrikkalaista tanssia. Päivä huipentuu liikunnan ja tanssin näytökseen.

Kaikkiin viikon tapahtumiin on vapaa pääsy.

Ohjelmatiedot:

hel.fi/tyovaenopisto > Esittävän taiteen viikko

https://www.facebook.com/events/162401107731322/

Lisätiedot:

Satu Luomajoki

koulutuspäällikkö, taideaineet

puh. 09 310 88656

satu.luomajoki@hel.fi