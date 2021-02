Työväenopiston tarjontaa voi seurata verkossa

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 9.2.2021 5.2.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 9. helmikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa varhaiskasvatuksen laadun seurantamittareiden raportointi. Käytettyjä mittareita ovat päiväkotimatkojen pituus julkisella liikenteellä, varhaiskasvatuksen osallistumisaste sekä huoltajien kokonaistyytyväisyys varhaiskasvatukseen. Lisäksi esityslistalla on myös useita tilahankkeita: lausunto Urhea-hallin tilojen vuokraamisesta liikuntatiloiksi Porolahden peruskoulun lisätilojen tarveselvitys lausunto osoitteeseen Puistolanraitti 18 toteutetuista Puistolanraitin ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta lausunto Pietari Kalmin katu 5 sijaitsevan vuokrahankkeen hankesuunnitelmasta lausunto osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.