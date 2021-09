Työyhteisö rakentuu aina vahvalla yhteistyöllä - SAK yhteistyöhön TATin Yrityskylän kanssa

-Alkavan yhteistyön tavoitteena on tukea entistäkin syvällisemmin nuorten työelämätaitoja ja antaa eväitä tulevaisuuteen. On tärkeää, että nuoret ymmärtävät roolinsa aktiivisena yhteisön jäsenenä, ja että miten me kaikki yhdessä rakennamme toimivaa työyhteisöä, sanoo Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Yrityskylässä harjoitellaan keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä

SAK-yhteistyö vahvistaa TATin oppimiskokonaisuutta, jonka avulla nuori oppii katsomaan työelämää laajana kokonaisuutena, jota ohjaavat yhdessä sovitut pelisäännöt. Hän näkee oman toimintansa merkityksen ja ymmärtää sopimisen ja neuvottelun tarkoituksen työpaikan toiminnassa.

Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK vahvistaa TATin Yrityskylästä saatavaa työelämän asiantuntijuutta ja käytännön tietoa työelämäkysymyksistä. Yhteistyö tukee erinomaisesti Talous ja nuoret TATin tavoitteita, jotta jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

-On tärkeää, että nuoret saavat tietoa työelämän oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Odotamme innolla alkavaa yhteistyötä. Yrityskylä on toimiva konsepti ja kumppanuudella tuomme kokonaisuuteen lisäarvoa, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Talous ja nuoret TATin Yrityskylä on innostava oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Yrityskylän oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja joulukuusta lähtien myös Lapissa tavoittaen yli 200 kunnan oppilaat opettajineen. Yrityskylän kokonaisuuden suorittaa jo 85 % kuudesluokkalaisista ja 70 % yhdeksäsluokkalaisista.

SAK on mukana myös Talous ja nuoret TATin mobiilisovelluksessa Duunikoutsissa, joka valmentaa nuoria työelämään.

TATin Yrityskylän toimintaa rahoittavat kunnat, yritykset, säätiöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK tukee TATin toimintaa.

Lisätiedot:



Jenni Järvelä

Toimitusjohtaja, Talous ja nuoret TAT

jenni.jarvela@tat.fi

040 556 7156