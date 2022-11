Työympäristöissä trendaavat nyt henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden kohtauspaikat

Vuosittainen työympäristötekokilpailu keräsi tänä vuonna huimat 24 osallistujaa. Voittajiksi valittiin tekoja, joita yhdistävät työhyvinvointi ja työntekijöiden kohtaaminen.

Vakuutusyhtiö If kuunteli herkällä korvalla henkilöstön toiveita ja ideoita uusista toimitiloista, jonne koko organisaatio muutti viime vuoden aikana. Muotoilutoimisto Rune & Berg oli mukana Postnordin pääkonttorin toteuttamisessa, jossa lähtökohtana oli työntekijöiden kohtaaminen ja inspiroituminen. Työympäristöihin erikoistunut Agile Work ja teknologiayhtiö Bluefors tarjosivat työntekijöille virtuaalimatkan uusiin työtiloihin jo ennen tilojen käyttöönottoa.

- Kuten voittajateoista voi huomata, työympäristöjen ja työympäristöjohtamisen kehittämisessä lähdetään nyt työntekijöiden ja tiimien tarpeista. Hybridityö on tullut jäädäkseen ja se näkyy myös kilpailuun osallistuneissa teoissa. Toimistoista halutaan kohtaamispaikkoja, joissa ideoidaan, tehdään yhdessä töitä ja jonne on mieluisaa tulla, sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Marita Salo HENRY ry:stä.

Kilpailussa palkittiin myös kaksi sovellusta, suunnittelutoimisto Workspacen Sanoin-sovellus ja Mushrooming.fi-palvelu. Sanoin-sovelluksessa voidaan muun muassa seurata kohtaamisten määrää ja palaverien puheenvuorojen jakautumista osallistujien kesken. Mushrooming teki yhteistyötä kiinteistömanageri Monomon kanssa, ja he tarjoavat ”työtilojen Tinderiä”, jossa työntekijät ja työtilat etsivät sopivia matcheja.

Kunniaa massiivisille muutoksille ja ketterille toimijoille

Vuoden työympäristöteko -kilpailussa oli tänä vuonna viisi eri kategoriaa: yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet työvälineet ja teknologia, fyysinen työympäristö, vastuullisuus sekä pääkategoria, johon osallistuttiin isoilla ja kokonaisvaltaisilla työympäristöteoilla. Lisäksi kilpailussa jaettiin neljä kunniamainintaa.

Kunniamaininnan saivat Noste.io, Studio AnnaK, Turun Teknologiakiinteistöt, Porin kaupunki ja Kemira. Kiinteistökehittäjä Noste.io:n luoma työntekijäpolku on urapolku, jonka keskiössä on työntekijän motivaation ylläpitäminen. Studio AnnaK on kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinkon hybridikoulutuksiin ja -tilaisuuksiin rakentama tila, joka on toteutettu ensiluokkaisesti. Turun Teknologiakiinteistöjen InfraCity-toimistorakennus on erinomaisesti onnistunut suuri projekti, jossa on huimat 4000 neliömetriä toimistotilaa. Porin kaupungin toimitilamuutto avokonttoriin oli tuomariston mukaan malliesimerkki julkisen sektorin onnistuneesta projektista, jota henkilöstö oli mukana suunnittelemassa. Tuomaristo piti myös Kemiran hienosta tavasta huomioida etätyöntekijöiden työhyvinvointi tarjoamalla henkilöstölleen ergonomiset työpistekalusteet kotiin.

Kilpailun tuomaristossa olivat Marita Salon lisäksi Kristiina Borg CBRE Finlandista, Susanna Kallio Kohinasta, Suvi Nenonen Helsingin yliopistolta ja Tero Helenius Rakka Worksistä.

Fakta: Vuoden työympäristöteko -kilpailu

Järjestäjät Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja IFMA Finland ry

Tavoitteena nostaa esiin työympäristöjohtamista ja esimerkillisiä työympäristötekoja.

Kilpailu järjestettiin nyt neljännen kerran.

Vuoden 2022 kilpailun teot ja kilpailusarjat

Lisätietoja kilpailusta

