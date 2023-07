Tytöt rynnistävät Helsinki Cupin turnauskentille

- Jalkapallosta on tullut kaikkien laji. Tytöille on todella hyviä, maailmalla pärjääviä esikuvia, jotka innostavat. Ruotsissa laji on jo iso ja kovassa nousussa ja Suomi seuraa tätä trendiä, Helsinki Cupin turnauspäällikkö Lotta Peitsi toteaa.

Helsinki Cup on tytöille kansainvälisistä suurturnauksista suurin Suomessa.

- Viimeisen kymmenen vuoden aikana tyttöjoukkueiden kasvu turnauksessa on ollut huimaa ja osallistujamäärä seitsenkertaistunut. Nyt ilmoittautuneita on enemmän kuin kertaakaan aiemmin 48-vuotisessa historiassamme eli 303 joukkuetta, Peitsi myhäilee.

Helsinki Cupissa tytöille on kolme erilaista sarjaa eliiteistä harrastesarjaan. Tyttöjen tasoerot ovat isot ja turnaus tarjoaa heille monia eri mahdollisuuksia päästä pelaamaan kansainvälisiäkin joukkueita vastaan.

- Laji tarjoaa ulkoilua, peliälyä, tiimipelaamista ja kaverisuhteita. Jalkapallon pelaamisen harrastekustannukset eivät välttämättä ole yhtä korkeat kuin muissa lajeissa, Peitsi taustoittaa suosion nousua.

Sosiaaliset suhteet nousevat usein kyselyissä merkittävimmäksi motivaattoriksi.

- Muistan itsekin, miten ystävät olivat ykkösjuttu pelaamisessa. Joukkueen yhteishenki, menestyksen tuoma innostus ja treenaaminen yhdessä tuottivat hyvää oloa. Valmennus oli hyvää ja inhimillistä, ja kaikki pyrkivät parhaimpaansa, valottaa 20 vuotta pelannut turnauspäällikkö.

Myös tunnekasvatus kuuluu jalkapalloon.

- Voitot ja häviöt kuuluvat elämään ja jalkapallossa tunteet ovat voimakkaasti läsnä. Kun eteen tulee onnistumisia ja hyviä hetkiä, ne painuvat mieleen loppuelämäksi. Tähän Helsinki Cup pyrkii, luomaan muistoja, Peitsi kiteyttää.

Nurmikenttien tuhannet ottelut ja turnausdiscon syke

Juniorjalkapalloturnauksen kolmas päivä lähti käyntiin sadoilla matseilla. Yhteensä otteluita pelataan kuusipäiväisen turnauksen aikana noin 5641 kappaletta. Ottelut pelataan pääkaupunkiseudun loistokuntoisilla ja laadukkailla luonnonnurmikentillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kenttäalueita on 22 ja pelikenttiä noin sata. Remonttipaluun turnaukseen teki tänä vuonna Brahen kenttä ja uutena Tikkurilan Urheilupuisto sekä Tapanilan ja jätkänsaaren kentät.

Helsinki Cup on perhetapahtuma, jonka ytimessä on jalkapallo. Osallistujia, tukijoukkoja, vanhempia, joukkueen vetäjiä, tuomareita ja pelinohjaajia, kesätyöläisiä ja yhteistyökumppaneita sekä katsojia odotetaan paikalle lähes 300 000.

Tänään keskiviikkona pelaajat pääsevät pelien lisäksi näyttämään parhaat moovit Käpylän Love the Ball Centeriin, joka kokoaa perinteisen kisadiscon tyyliin juniorit yhteen musiikintäyteisen illan pariin. Lavalle nousevat nuorten suosikkiartistit räpin puolelta eli Seksikäs Suklaa ja Yläkerta. Helsinki Cup jatkuu lauantaihin 15.7.2023 asti, jolloin pelataan A-finaalit Olympiastadionilla.

