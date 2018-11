Tytti Tuppurainen kansanedustajaehdokkaaksi

Haapajärvellä kokoontunut SDP:n Oulun piiri asetti tänään kansanedustaja Tytti Tuppuraisen ehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Tuppurainen kertoi haluavansa vakaan harkinnan perusteella jatkaa eduskunnassa työtä Suomen ja erityisesti pohjoisen Suomen puolesta. Tuppurainen ei ole missään vaiheessa menettänyt uskoaan eduskuntatyön arvoon ja on sen vuoksi päättänyt olla käytettävissä ehdokkaana.

- On tärkeää että pohjoisen ääni kuuluu päätöksenteossa. Alueen infrastruktuuri kaipaa vahvistusta. Pohjanmaan ratainvestoinnit on viimeisteltävä ulottamalla kaksoisraide Ylivieskasta Ouluun asti. Tarvitsemme myös vahvistusta alueen koulutustarjontaan. Erityisesti toisen asteen ammatillinen koulutus kaipaa vahvistusta, jotta nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta voidaan ehkäistä.

Tuppurainen haluaa pitää koko Suomen ja kaikki Suomessa asuvat ihmiset mukana rakentamassa hyvinvointia. - Kuluvalla vaalikaudella tehdyt leikkaukset sosiaaliturvaan ovat lisänneet köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Työttömyysturvaa on heikennetty, ja eläkkeensaajien ostovoima on käännetty laskuun. Moni pienituloinen eläkkeensaaja on pudonnut alle köyhyysrajan, ja se on häpeällinen tosiasia kohenevan talouskasvun oloissa. Tarvitaan muutos oikeudenmukaisuuden yhteiskuntaan.

Tytti Tuppurainen haluaa olla vetämässä SDP:n selvään vaalivoittoon Oulun piirissä. - Haastamme ja voitamme hallituksen pohjoista Suomea laiminlyöneen politiikan pääministerin omassa vaalipiirissä, Tuppurainen linjaa.

Sdp:n Oulun piiri on nyt asettanut yhteensä 13 kansanedustajaehdokasta. Lista täydennetään alkuvuodesta.