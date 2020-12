Tyttöjen kilpaurheiluharrastus tuo etuja terveyteen keski-iässä

Nuoruudessaan kilpaurheilleet naiset ovat keski-iässä paremmassa kunnossa kuin ne naiset, jotka eivät harrastaneet kilpaurheilua, selviää tuoreesta Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta. Suurempi kehon rasvaton paino ja luuntiheys sekä parempi fyysinen kunto keski-iässä olivat yhteydessä 13–16-vuotiaana harrastettuun kilpaurheiluun. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi luuntiheyden olevan pienempi, jos naisen kuukautiset ovat alkaneet vasta 14-vuotiaana tai sen jälkeen.

Tutkimustulokset korostavat nuoruudessa harrastetun kilpaurheilun eli yleensä runsaan ja varsin intensiivisen liikunnan yhteyttä kehonkoostumukseen, luuterveyteen ja suorituskykyyn myöhemmin elämässä.

- Yhteys nuoruuden kilpaurheilun ja keski-iän terveysedun eli kehon vähärasvaisuuden, luun tiheyden ja paremman kunnon välillä havaittiin, vaikka keski-iän liikunta-aktiivisuus huomioitiin analyyseissä, kertoo tohtorikoulutettava Suvi Ravi liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

- Selvitimme myös, onko nuoruudessa kilpailleilla enemmän tuki- ja liikuntaelinten ongelmia kuin niillä, jotka eivät kilpailleet nuorena, mutta emme löytäneet viitteitä siitä, Ravi tarkentaa.

Toinen tutkimuksen keskeinen havainto oli se, että naisilla, joiden kuukautiset olivat alkaneet 14-vuotiaana tai sitä vanhempana, oli pienempi luuntiheys kuin naisilla, joiden kuukautiset olivat alkaneet 12-vuotiaana tai sitä nuorempana. Niillä naisilla, jotka eivät vielä olleet ohittaneet vaihdevuosia, tämä yhteys havaittiin, vaikka otettiin huomioon liikunnan määrä sekä nuorena että keski-iässä.



- Näyttää siltä, että myöhäinen kuukautisten alkamisikä on yhteydessä pienempään luun mineraalitiheyteen nuoruuden kilpaurheilusta huolimatta. Tiedetään, että joidenkin urheilijoiden kuukautiset alkavat hyvinkin myöhäisessä iässä, joten on tärkeää puuttua kuukautisten alkamisen viivästymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nykykäsityksen mukaan kuukautisten alkaminen on viivästynyt, jos ne eivät ole alkaneet 15 ikävuoteen mennessä, Ravi sanoo.



Tutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja liikuntatieteellisen tiedekunnan Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky- eli ERMA-tutkimusta, jota johtaa akatemiatutkija Eija Laakkonen. Tähän nuoruuden liikunnan sekä kuukautisten alkamisiän ja keski-iän ominaisuuksien yhteyksiä selvittäneeseen osatutkimukseen osallistui 1098 ERMA-tutkimuksessa mukana ollutta 47–55-vuotiasta naista.

Alkuperäisjulkaisu:

Suvi Ravi, Urho M. Kujala, Tuija H. Tammelin, Mirja Hirvensalo, Vuokko Kovanen, Maarit Valtonen, Benjamin Waller, Pauliina Aukee, Sarianna Sipilä & Eija K. Laakkonen 2020. Adolescent Sport Participation and Age at Menarche in Relation to Midlife Body Composition, Bone Mineral Density, Fitness, and Physical Activity. J Clin Med 9(12): 3797. https://doi.org/10.3390/jcm9123797. Online ahead of print.