Tyytyväisyys liikkumisolosuhteisiin on parantunut Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toteutettiin syyskuun puolivälissä liikkumistutkimus.

Tutkimustulosten mukaan itäsuomalaiset tekevät keskimäärin 2,5 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 2018 matkoja tehtiin vielä keskimäärin 3 vuorokaudessa. Matkoista 36 % on työhön ja opiskeluihin liittyviä, 36 % ostos- ja asiointimatkoja ja 28 % erilaisia muita vapaa-ajanmatkoja. Vuodesta 2012 työhön ja opiskeluun liittyvien ja asiointimatkojen osuus on laskenut merkittävästi ja päivittäistavaroiden ostoon liittyneiden matkojen osuus on kasvanut.

Kulkutapojen osalta muutokset koko Itä-Suomen tasolla ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet pieniä. Henkilöautoilun osuus kaikista matkoista on pysynyt koko Itä-Suomen tasolla hieman alle 60 prosentissa. Keskusta-alueilla on kuitenkin henkilöautoilun osuus pienentynyt ja kävelyn osuus kasvanut selkeästi vuoteen 2018 verrattuna.

Seutujen välillä paljon eroja liikkumisessa

Liikkumisen profiili vaihtelee suuresti kaupunkiseutujen välillä. Esimerkiksi Joensuun seudulla yli 40 % matkoista tehdään kävellen tai pyörällä ja henkilöautoilun osuus on laskenut seudulla ensimmäisen kerran alle puoleen matkoista. Kuopion seudulla kävelyn osuus on ainoana seutuna yli 20 %. Muilla kaupunkiseuduilla henkilöautoilun osuus on yli 60 % ja Keski-Karjalassa jopa yli 70 % tehdyistä matkoista.

Kestävän liikkumisen näkökulmasta eniten positiivista kehitystä on viime vuosina tapahtunut Ylä-Savon seudulla, jossa henkilöauton osuus matkoista on laskenut yli kymmenen prosenttiyksikköä.

Tyytyväisyys liikkumisolosuhteisiin on parantunut

Liikkumistutkimuksessa kartoitettiin liikkumisen lisäksi asukkaiden tyytyväisyyttä nykyisiin liikkumisen olosuhteisiin eri kulkutavoilla. Koko Itä-Suomen tasolla tyytyväisyys olosuhteisiin on parantunut kaikkien kulkumuotojen osalta. Eniten kehitystä on tapahtunut tyytyväisyydessä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin, kun taas tyytyväisyys taksipalveluiden saatavuuteen on laskenut.

Seutujen välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Kaikki kulkutavat huomioiden liikenneolosuhteisiin tyytyväisimmät asukkaat löytyvät aiempien tutkimusten tapaan Joensuun ja Kuopion seuduilta. Tyytymättömimpiä ollaan Keski-Karjalassa. Eniten kehitystä tyytyväisyydessä on tapahtunut Savonlinnan ja Ylä-Savon seuduilla.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä edelleen paljon potentiaalia

Arkipäivien liikkuminen on suurelta osin hyvin lyhytmatkaista. Itäsuomalaisten matkoista reilusti yli puolet on pituudeltaan enintään viisi kilometriä. Henkilöautomatkoista lähes 40 % on alle viiden kilometrin mittaisia ja alle kilometrinkin matkoista yli 10 % tehdään henkilöautolla. Vajaa kolmannes itäsuomalaisten matkoista on yli 10 kilometrin pituisia ja näillä matkoilla henkilöauto on monelle kätevin ja useissa tapauksissa ainoa käytettävissä oleva kulkutapa. Kysyttäessä eri kulkumuotojen kehittämisen tärkeyttä, vastauksissa korostui aiempaa voimakkaammin kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen.

Kyselyn toteutus ja tulosten hyödyntäminen

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toteutetulla liikkumistutkimuksella kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia sekä mielipiteitä liikenneolosuhteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Edellisen kerran vastaava tutkimus toteutettiin vuosina 2012, 2015 ja 2018. Tutkimuksen toteutti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Liikkumistutkimuksella selvitettiin satunnaisesti valittujen yli 6-vuotiaiden asukkaiden yhden arkipäivän aikana tekemiä matkoja sekä heidän mielipiteitään liikenneolosuhteista eri kulkutavoilla liikuttaessa. Tutkimustulosten avulla muodostettiin yleiskuva itäsuomalaisten liikkumisesta, tyytyväisyydestä liikkumisolosuhteisiin sekä näkemyksistä, miten eri kulkumuotojen kehittämistä tulisi painottaa. Vertaamalla tuloksia aiempien vastaavien tutkimuksien tuloksiin saatiin tietoa myös näissä tapahtuvista muutoksista.

Tutkimukset toteutettiin postikyselynä seuduittain tehdyllä otannalla. Kullakin seudulla otokseen valittiin 2 000 henkilöä eri sukupuolista ja ikäryhmistä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2618 henkeä. Kokonaisvastausprosentti oli 16 (seututasolla 14–19 %). Vastausprosentti laski huomattavasti verrattuna aiempiin vastaaviin tutkimuksiin. Edellisen kerran toteutetussa kyselyssä vuonna 2018 vastausprosentti oli 22.

Tutkimustuloksia hyödynnetään monin eri tavoin liikennejärjestelmän suunnittelussa ja tilan seurannassa.