Tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parantui edellisestä talvikaudesta (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Jaa

Väyläviraston vuosittain teettämä talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus osoittaa talven 2020-2021 osalta, että tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on parantunut. Tutkimuksessa mitataan yksityishenkilöiden sekä raskaan liikenteen tyytyväisyyttä muun muassa liukkauden torjuntaan, lumen auraukseen ja tienpinnan tasaisuuteen.

– Vaikka Itäisen hankinta-alueen urakoista mikään ei sijoittunut valtakunnallisesti kiitetyimpien joukkoon, tienkäyttäjien tyytyväisyyden perusteella moni urakka onnistui hyvin teiden talvihoidossa 2020–2021. Keski-Suomen osalta tienkäyttäjät olivat tyytyväisimpiä Jyväskylän vaativassa (YIT Suomi Oy) ja Jämsän perusurakassa (Destia Oy), toteaa Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen.

Väylävirasto on vuonna 2018 uudistanut talvihoidon toimintalinjoja, millä näyttäisi olevan positiivista vaikutusta tienkäyttäjien tyytyväisyyteen. Lisäksi tuloksia voivat osaltaan parantaa vuoden 2020 suuret päällystysmäärät, koska tasainen päällyste mahdollistaa paremman auraustuloksen.

– Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alueilla maanteiden talvihoitoon tyytyväisimmät tienkäyttäjät löytyivät Kuopion vaativasta hoitourakasta (Savon Kuljetus Oy) sekä Suonenjoen perusurakasta (Destia Oy), sanoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtaja Tommi Huttunen.

Eroja tyytyväisyyteen pääteiden ja muiden teiden välillä

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on pysynyt Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella suunnilleen samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alueella tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on kohonnut hiukan aiemmista vuosista.

Raskaan liikenteen tyytyväisyys Keski-Suomen ELY-keskuksen osalta laski hiukan pääteiden liukkaudentorjunnassa ja lumenaurauksessa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alueella raskaan liikenteen tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon kohosi hiukan. Raskaan liikenteen tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla molemmilla alueilla.

Tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon on parantunut verrattuna edellisiin vuosiin sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen osalta. Erityisesti muiden teiden liukkauden torjunnassa on onnistuttu aiempia vuosia paremmin.

Tyytyväisyys jalankulun- ja pyöräteiden talvihoitoon on ollut viime vuodet nousussa. Molemmilla alueilla vastaajista 45 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Hoitourakoiden laatuvaatimukset ovat yhteiset – olosuhteissa ja vaativuudessa eroja

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon tavoitetason ja hoidon laatuvaatimukset. Itäinen hankinta-alue on maantieteellisesti laaja, ja sen vuoksi hoitourakat poikkeavat toisistaan jo sääolosuhteisen osalta. Myös liikennesuoritteiden sekä tieverkon laajuuden osalta urakoissa on suuria eroja. Urakat on jaettu erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Hankinta-alueella vaativia urakoita on kuusi ja loput ovat perusurakoita. Erittäin vaativia urakoita ei alueella sijaitse.

– Urakoitsijoiden henkilöstö- ja kalustovalinnoilla, hoitoreittien mitoituksella, sääolosuhteiden ennakoinnilla sekä toimenpiteiden ajoituksella on kuitenkin suuri mahdollisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, vaikka talvihoitoluokkakohtaiset vaatimukset ovat koko maassa samat, kertoo Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa tutkitaan vuosittain urakkakohtaista onnistumista ja tuloksia hyödynnetään myös urakoiden kannustimissa sekä toiminnan kehittämisessä.

Talven 2020–2021 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen yhteenveto, Väylävirasto 19.5.2021

Maanteiden hoito keskitettiin vuoden 2016 alusta valtakunnallisesti neljälle hankinta-alueelle. Itäinen hankinta-alue kattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen alueet (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). Hankinta-alue on jaettu 21:een hoitourakkaan, joissa hoidettavaa maantiestöä on keskimäärin noin 1 000 kilometriä. Maanteiden hoidosta Itäisellä hankinta-alueella vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.