"Überhund – Taiteen kiehtovat koirat" -kirja on riemukkaan syvällinen esitys ihmisen parhaan ystävän eri rooleista taiteessa

Esinetaiteen elävän legendan, Marja Kolun tuotannosta kattava uutuuskirja 11.8.2022 11:04:45 EEST | Tiedote

Taiteilija ja "esinepoeetta” Marja Kolu on 1980-luvulta alkaen kuulunut maamme huomattavimpiin esine- ja installaatiotaiteen pioneereihin, jonka taiteellinen polku on kulkenut dadaistien, surrealistien ja fluxuksen jalanjäljillä. Elämän absurdius ja musta huumori antavat lisämausteensa Kolun kantaaottaviin teoksiin. Uutuuskirja ”Marja Kolu – Materiaalin uudelleenajattelija | Nya tankar om material | Reincarnator of Materials” (Parvs 2022) on ensimmäinen kattava esitys Kolun 40-vuotisesta taiteilijanurasta, ja samalla se tarjoaa kiehtovaa ajankuvausta suomalaisen readymade-taiteen ennakkoluulottomille 1980- ja 1990-luvuille.