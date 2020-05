Uima-allastilojen pintahygieniassa toivomisen varaa

Helsinki kokeilee uutta toimintamallia katutöiden nopeuttamiseksi 27.5.2020 09:50:00 EEST | Tiedote

Helsinki alkaa kokeilla uutta toimintamallia kantakaupungin katusaneerauksissa tänä vuonna. Tarkoituksena on nopeuttaa katuhankkeiden kestoa ja vähentää niiden aiheuttamia haittoja. Uusi Helsinki-malli on jatkoa Aalto-yliopiston tutkimushankkeelle, joka on osa pormestari Jan Vapaavuoren vuonna 2019 käynnistämää, katutöiden haittojen vähentämiseen tähtäävää hankekokonaisuutta. Tutkimusta johti professori Olli Seppänen.