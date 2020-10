Uimahallin vanhan puolen korjaustyöt jatkuvat viikolle 50 saakka

Vaasan kaupunginsairaalassa yksi tartunta 19.10.2020 16:18:04 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunginsairaalan osaston 7 yksi työntekijä on saanut koronavirustartunnan. Työntekijä on ollut oireiden ilmaantuessa vapaapäivillä ja sen jälkeen poissa töistä. Jatkotartuntojen mahdollisuus on olemassa, mutta riski on kuitenkin pieni. Kaksi muuta työntekijää samasta työyhteisöstä on asetettu karanteeniin.