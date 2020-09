Uimastadionin kuutamouinti jakautuu neljälle päivälle

Uimastadionilla uidaan tänä syksynä iltahämärässä peräti neljänä iltana. Aiemmin uutisoitiin Uimastadionin kuutamouinnin olevan perjantaina 11.9., mutta nyt torstaista sunnuntaihin 10.-13.9. Uimastadikalle pääsee polskimaan kello 21 asti, uintiaika päättyy 21.30 ja peseytymisaika kello 21.45. Maauimalan alueelta on poistuttava kello 22.00 mennessä. Torstaista sunnuntaihin allasalueella on syysiltoihin sopiva tunnelmavalaistus ja tunnelmaan sopivaa musiikkia. Aiemmin uutisoitu Stadin Juhlaorkesterin perjantain 11.9. musiikkikeikka on kuitenkin peruttu.

Uimastadionilla uidaan neljänä iltana viikossa tunnelmavalaistuksessa. Kuva: Helsingin kaupunki

Uimastadionin asiakasmäärää päivitetään tälle internet-sivulle https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/maauimalat-ja-uimarannat/ torstai-, perjantai-, lauantai- ja sunnuntai-iltoina tasaiseen tahtiin. Sisäänpääsyä rajoitetaan tarvittaessa ja mahdollisen jonon muodostuessa jonottajat ohjataan Uimastadionin aidan suuntaisesti ja turvavälejä noudattaen. Pääsylipputyypistä riippumatta kaikki kulkevat sisään saman jonon kautta. Uimastadionin asiakkaita pyydetään huomioidaan turvavälit ja yleiset hygienia- ja turvallisuusohjeet kaikkialla Uimastadionin alueella. Toivomme asiakkailta malttia, ja että jokainen huomioi poikkeustilanteesta aiheutuvat erityisjärjestelyt. Muista uintietiketti

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia myös uidessa ulkotiloissa on muistettava vastuullisen uimarin etiketti. Tartunnan riski liittyy lähinnä uimareiden lähikontakteissa tapahtuvaan leviämiseen. Uintipaikoissa on tärkeää noudattaa yleisiä hygienia- ja turvallisuusohjeita tartuntariskin ehkäisemiseksi. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on julkaissut uintietiketin: Kipeänä jää kotiin!

Vältä ruuhkaisia uimapaikkoja.

Nauti uinnista läheistesi kanssa, pidä muihin turvaväli uintipaikoissa ja vedessä.

Niistä ja yski uimapaikoilla nenäliinaan. Muista hyvä käsihygienia WC:ssä, ulkoliikuntapaikoilla ja lasten leikkipaikoilla.

Pidä huoli ympäristöstäsi. Huolehdi roskat roska-astioihin tai vie mukanasi.

Tutustu uimapaikan infotauluun ja toimi uimapaikan ohjeiden mukaan. Uimavalvojat ohjeistavat tarvittaessa.

Ui turvallisesti:

o Pidä lapset käden mitan päässä itsestäsi.

o Ui rannan suuntaisesti, huomioi uintialue.

o Ui kaverin kanssa. Uimastadionin uintikausi päättyy sunnuntaina 13. syyskuuta.

