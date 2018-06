Uimavedet hyvälaatuisia, sinilevää ei havaittu

Virallinen uimakausi alkaa ensi perjantaina 15.6. ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut tekee uimakauden (15.6.–31.8.2018) aikana uimarannoille tarkastuksia, ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää.

Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin 4.–8.6.2018 kaikilta Helsingin yleisiltä uimarannoilta. Veden hygieeninen laatu oli hyvä kaikissa valmistuneissa näytteissä, eikä sinilevää havaittu. Veden lämpötila on tällä hetkellä noin 10 astetta. Uimavesinäytteiden viimeisimmät testausselosteet ovat nähtävillä myös kunkin uimarannan ilmoitustaululla.

Tänä vuonna Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Yleisiltä uimarannoilta otetaan vesinäytteitä viisi kertaa kaudessa, pieniltä uimarannoilta neljä kertaa. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Merialueilla ei havaittu sinileviä

Helsingin edustan merialueilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä veden laadun selvittämiseksi. Näytteistä määritetään myös kasviplanktonlajistoa ja tarkastellaan sinilevien määrää.

Toukokuu oli tänä vuonna keskimääräistä lämpimämpi ja aurinkoisempi, ja siksi myös meriveden lämpötila on ollut hieman pitkän ajan keskiarvoa korkeampi kesäkuun alkuun saakka. Toukokuun puolen välin jälkeen meriveden lämpötila Helsingin edustalla on vaihdellut 11–15 asteen välillä, mutta suojaisissa ja matalissa poukamissa on mitattu jopa 18–19 asteen lämpötiloja. Kesäkuun alun voimakkaat pohjoistuulet viilensivät pintavettä.

Sinileviä ei ole havaittu kesäkuun alun vesinäytteissä. Keväisin siitepöly saattaa muodostaa kellertäviä lauttoja rantaviivan tuntumaan, ja voi muistuttaa ulkonäöltään sinileväkukintaa.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin verkkosivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.