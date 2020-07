Uimavesien bakteeripitoisuudet paikoitellen koholla – sinilevät vähentyneet merialueilla

Helsinki selvittää Eteläsataman lahden alueen maankäytön kehittämisen edellytyksiä 1.7.2020 12:18:56 EEST | Tiedote

Eteläsataman lahti on yksi Helsingin keskeisimmistä historiallisista ranta-alueista ja on osa merellisen Helsingin kansallismaisemaa. Alueen jatkosuunnittelun tueksi on valmistunut kaksi Helsingin kaupungin tilaamaa konsulttiselvitystä. Ne ovat LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ja JKMM arkkitehdit Oy:n laatima ”Eteläsataman lahden maisemallinen tilavaraus- ja periaatesuunnitelma” sekä Ramboll Finland Oy:n laatima ”Eteläsataman lahden alustava teknisten tilavarausten ja toteuttamistavan periaatesuunnitelma”.