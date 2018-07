Uimavesien hygieeninen laatu hyvä, sinilevien määrä runsastunut

Tällä viikolla vesinäytteet otettiin Aurinkolahden, Iso Kallahden, Kallahdenniemen, Laajasalon, Marjaniemen, Mustikkamaan, Rastilan ja Tuorinniemen uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimarannoilta mitatut veden lämpötilat vaihtelevat nyt 15–18 asteen välillä.

Näytteenoton yhteydessä ei tutkituilta uimarannoilta havaittu alkuviikosta sinileviä, mutta niiden määrä on lisääntynyt kohti loppu viikkoa lämpimän ja tyynen sään vuoksi. Ajantasaiset tiedot uimarannoilta löytyvät www.ulkoliikunta.fi sivulta, jonne uimavalvojat päivittävät tiedot sinilevätilanteesta sekä uimarantojen lämpötiloista.

Ylimääräinen näyte haettiin ilmoitusten perusteella Vantaanjoen Pikkukosken uimarannalta, ja siinä näkyi runsaasti Dolichospermun-suvun sinilevää, jotka saattavat muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Sinilevien myrkyllisyys riippuu levälajista ja olosuhteista. Samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten sinileväiseen veteen tulee aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä.

Sinilevien runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden korkea ravinnepitoisuus, lisääntynyt valon määrä sekä veden kohonnut lämpötila. Tyyni sää nostaa vedessä olevat sinileväsolut pintakerrokseen, jolloin muodostuu leväkukinta.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, käyttää talous-, kastelu- eikä löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Meriveden pintalämpötilat nousseet

Meriveden pintalämpötila on kohonnut viime viikosta, ja on vaihdellut Helsingin edustalla tällä viikolla 18-21 asteen välillä. Sinilevien määrä Helsingin edustalla on runsastunut viime viikosta meriveden lämmettyä ja tuulen tyynnyttyä. Sinilevien määrän odotetaan yhä runsastuvan, mikäli sää jatkuu lämpimänä ja tuulet heikkoina.

Sinilevää voi tunnistaa myös itse. Eräs helppo tapa on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin ja jos veden pinnalle nousee vihreitä hippuja noin tunnin kuluessa, on vedessä todennäköisesti sinilevää. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä. Mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisimmin joko siitepölyä tai jotain muuta levää.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut seuraa leväkukinnan kehittymistä, ja tiedottaa aiheesta uudestaan ensi viikolla.

Mihin Helsingin ja Turun kaupunkien tulisi satsata vesien ja Itämeren suojelussa tulevina vuosina?

Helsinki ja Turku valmistelevat kolmatta yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2023. Nykyisen ohjelman viittä päämäärää tarkennetaan, ja kymmeniä uusia toimenpiteitä on valmisteilla. Uusia toimenpiteitä on suunnitteilla muun muassa liikenteen ja rakentamisen typpipäästöihin, teollisuuden riskienhallintaan, hiilineutraaliin vesiliikenteeseen sekä eroosion vähentämiseen.

Vaikuta Itämeren suojeluun ja kerro kantasi suunniteltuihin päämääriin ja toimenpideteemoihin verkkokyselyssä. Kysely on auki 19.8.2018 asti: https://www.webropolsurveys.com/S/5A497C30409444CE.par

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksia tarkastelemalla seuraavista lähteistä:

- www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

- meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)