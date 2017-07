Uimavesien hygieeninen laatu on hyvä, sinilevää jo usealla Helsingin uimarannalla

28.7.2017 14:34 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tällä viikolla vesinäytteet otettiin Itä-Helsingin suurilta ja pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Mitatut veden lämpötilat vaihtelevat nyt 12–19 asteen välillä. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Näytteenoton yhteydessä alkuviikosta ei havaittu sinileviä itäisen Helsingin uimarannoilla.

Sinilevien määrän runsastumisen takia ympäristöpalvelut otti ylimääräisiä sinilevänäytteitä Länsi-Helsingin uimarannoilta. Hietarannassa, Seurasaaressa ja Munkkiniemessä sinilevää oli selkeästi aistinvaraisesti havaittavissa. Lauttasaaressa ja Veijarivuoressa sinilevää oli hyvin vähän, vain mikroskoopilla nähtävissä. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista.

Sinilevätilanteen kehittymiseen vaikuttaa paitsi veden laatu, myös lämpötilat ja tuulet. Uimarannan sinilevätilanne saattaa muuttua tuntien sisällä muun muassa tuulen tai sateen vaikutuksesta. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinilevien myrkyllisyys riippuu levälajista ja olosuhteista. Samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten sinileväiseen veteen pitää aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä.

Merivesi lämmennyt, sinileviä myös ulommilla merialueilla

Meriveden lämpötila on noussut tällä viikolla noin 17–18 asteeseen rannikolla, mikä on linjassa pitkän ajan keskiarvon kanssa. Sinilevien määrä on kokonaisuudessaan runsastunut Helsingin edustan merialueilla, ja vedessä näkyy sinilevähippuja. Tällä viikolla sinileviä on pääosin havaittu pääkaupunkiseudun merialueen länsiosissa sekä Seurasaarenselällä ja Laajalahdella.

Kaikissa vesinäytteissä havaittiin sinileviä, joista valtalajeina olivat Dolichospermum–suvun sekä Aphanizomenon–suvun sinilevät. Dolichospermum–suvun sinilevät näkyvät vedessä runsaampana ollessaan vihertävinä hippuina ja Aphanizomenon–suvun levät näyttävät pieniltä kellertäviltä tikuilta. Lisäksi näytteissä oli panssarisiimaleviä, joiden ei tiedetä muodostavan myrkyllisiä kukintoja Itämeren alueella.

Sinilevät kykenevät sitomaan typpeä suoraan ilmakehästä ja niiden kasvu on ravinteiden osalta enimmäkseen fosforirajoitteista. Fosforia kulkeutuu vesiin asutuskeskusten hulevesien tai maatalouden lannoitteiden mukana. Lisäksi sisäinen kuormitus vapauttaa hapettomissa olosuhteissa fosforia kiertoon.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.