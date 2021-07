UKKO-data: Naisyrittäjät tienaavat edelleen vähemmän samoista töistä kuin miehet, mutta yllätyksiäkin löytyi

Jaa

UKKO.fi selvitti freelancer-työtä tekevien naisten ja miesten välistä palkkaeroa UKKO.fi-kevytyrittäjäpalvelun käyttäjien laskutustiedoista. Selvityksessä laskettiin naisten ja miesten keskimääräinen tuntilaskutushinta ja saatiin tulokseksi, että vuosina 2019-2021 freelancer-naisen euro on ollut 83 senttiä.

“Halusimme naistenviikolla syventyä yrittäjyyteen ja työelämään naisten näkökulmasta ja selvitimme suurella uteliaisuudella UKKO-datastamme millaisia eroja naisten ja miesten laskutuksissa on. Laskimme nais- ja mieskevytyrittäjiemme tuntihintojen keskiarvoja ja saimme tulokseksi, että naisten keskituntihinta on 24,25 euroa ja miesten vastaava summa on 29,11 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että naisyrittäjän euro on 83 senttiä.” UKKO.fin Yrittäjyyskoulun päätoimittaja Jenna Heino kertoo.

UKKO-datasta näkee miesten ja naisten keskimääräisiä tuntihintoja ammattiryhmittäin. Tiedot selviää yhteensä yli 57 000 kevytyrittäjän laskustustiedoista, joista naisten osuus 25 000 ja miesten 32 000.

”Haluamme yrityksen sisäistä tietoa jakamalla rakentaa avoimesti yrittäjyydestä käytävää keskustelua ja herätellä muitakin tekemiemme havaintojen äärelle. Yllättävää on havainto aloista, joissa naisten keskimäärinen tuntihinta on enemmän kuin miesten: graafiset suunnittelijat, toimisto- ja IT-alantyöntekijät, liikunnanopettajat, konsultit, siivoojat ja taitelijat”, Heino listaa.

Tänä vuonna naisia on myös rekisteröitynyt kevytyrittäjiksi ensimmäistä kertaa enemmän kuin miehiä.

”Naistenviikon kunniaksi olemme nostaneet Yrittäjyyskoulussamme esille monia mielenkiintoisia menestystarinoita, joissa pääosissa on nainen. Olemme lisäksi koonneet aikajanalle viimeisen sadan vuoden aikana tapahtunutta kehitystä työelämässä - naisten näkökulmasta. Tutkimme, taustoitimme ja kaivoimme dataa, jotta saisimme rakennettua mahdollisimman kattavan kuvan siitä, millaista on olla naisena yrittäjänä ja työelämässä vuonna 2021”, Heino kuvailee.

UKKO.fi on toimintansa alusta asti kannustanut kaikkia yrittämään ikään, sukupuoleen tai kansalaisuuteen katsomatta. Palvelun vanhin kevytyrittäjä on 95-vuotias mallinhommia tehnyt henkilö, nuorimmat alaikäiset kesäyrittäjät ovat taas taitavia someammattilaisia.

”Emme voi kuvailla millainen on tyypillinen kevytyrittäjä tai yrittäjä, koska he ovat valtavan monipuolinen joukko, joita yhdistää sellainen ammattitaito ja asiantuntijuus, jota on pakko ihailla. Haluamme kannustaa kaikkia yrittämään ja auttaa kaikkia menestymään sekä toteuttamaan unelmiaan. Mutta etenkin naisia pitää työelämässä edelleen opastaa rikkomaan lasikattoja ja varomaan lasijyrkänteitä. Suomessa yrittäjistä vain kolmannes on naisia”, Jenna Heino perustelee.