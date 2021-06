UKKO.fi:n koronakysely: Neljänneksellä kevytyrittäjistä työt loppuivat kokonaan - Puolella kevytyrittäjistä tulot pienentyneet

Jaa

Suomen suurimman kevytyrittäjyyspalvelun UKKO.fi:n käyttäjille tekemästä koronakyselystä selviää, että kulunut vuosi ja korona ovat vaikuttaneet monin tavoin kevytyrittäjien työhön ja työn tekemiseen. Kysely oli avoinna vastaajille toukokuun alussa ja vastaajia oli yhteensä 727.

- Olemme olleet huolissamme siitä, miten korona on vaikuttanut eri toimialoilla. Halusimme tietää tarkemmin, millainen vuosi kevytyrittäjillä on ollut, ja miten erilaiset rajoitukset ja muutokset ovat vaikuttaneet heidän työntekoonsa. Kuten arvelimme, monella työt ovat vähentyneet tai loppuneet kokonaan, UKKO.fi:n toimitusjohtaja Sami Ranta kertoo.



Tietyt toimialat, joissa rajoitukset ovat olleet kovimmat, ovat kärsineet paljon. Kyselyn vastaajista yli puolella korona on vähentänyt töitä tai työt ovat loppuneet koronavuoden aikana kokonaan. Yli puolet vastaajista myös arvioi, että omat tulot ylipäänsä ovat pienentyneet koronan takia. Lomautettuna on ollut 11 prosenttia, ja työttömäksi kertoo joutuneensa 18 prosenttia vastaajista.

- Näistä vastauksista huolimatta näemme laskutustiedoistamme, että kevytyrittäjien laskutus kokonaisuudessaan laski kuitenkin vain alle kymmenen prosenttia, eli samaan aikaan tuli uusia yrittäjiä ja moni keksi uusia tulonlähteitä itselleen, Ranta toteaa.

Kysyttäessä viimeisen vuoden aikana haetuista ja saaduista koronatuista 14% vastaajista kertoo, että on hakenut koronatukea kuluneen vuoden aikana ja 9,5% vastaajista on saanut jotain koronatukea. Koronarajoitusten osalta suurin osa on pitänyt niitä sopivina; lähes 60 % mielestä koronarajoitukset ovat tunteet sopivilta, 25% vastaajista on pitänyt niitä ylimitoitettuina.

Koronasta huolimatta kiinnostus yrittäjyyteen kasvussa

Uskoa tulevaisuuteen on. Vastaajista 27,5 prosenttia on aloittanut kevytyrittäjänä kuluneen vuoden aikana ja viidennes on harkinnut y-tunnuksellisen yrityksen perustamista koronan takia kuluneen vuoden aikana. Jopa 4,4 prosenttia vastaajista kertoo, että on perustanut yrityksen kuluneen vuoden aikana. Avoimissa vastauksissa näkemykset tulevaisuudesta jakautuivat selkeästi kahtia; niihin, jotka uskovat, että jo kesä ja syksy tuovat helpotuksen ja niihin, jotka uskovat siihen menevän vuosia, kunnes tilanne helpottaa.

- Tulevaisuuteen liittyvissä erilaisissa asiantuntijoiden arvioissa uskotaan, että talous lähtisi elpymään nopeasti, jopa nopeammin kuin vuosikymmeniin. Meillä on todella mielenkiintoinen mahdollisuus olla koko ajan pulssilla siitä mitä tapahtuu, kun asiakkaamme toimivat niin monilla eri toimialoilla. Uskomme, että monet alat lähtevät nopeaan nousuun hyvinkin pian - mutta kuinka pian ja miten korona tulee vielä vaikuttamaan, se jää nähtäväksi Ranta summaa.

Yhteensä kaikista kyselyyn vastanneista päätoimisesti kevytyrittäjänä toimivia oli 14% ja sivutoimisia kevytyrittäjiä 41%. Yli kolmannes vastaajista on toiminut kevytyrittäjänä jo yli kolme vuotta.

- Positiivista on se, että suhtautuminen yrittäjyyteen on muuttunut myönteisemmäksi 12 prosentilla koronan myötä, Ranta toteaa.