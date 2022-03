Ukrainalais-virolainen maailmanmusiikin yhtye Svjata Vatra esiintyy tukikonserteissa Tampereella ja Helsingissä

Svjata Vatra (suom. Pyhä Tuli) on kuulunut yli 15 vuotta Viron suosituimpiin ja arvostetuimpiin maailmanmusiikin kokoonpanoihin. Yhtyeen keulahahmo ja vokalisti on ukrainalaissyntyinen Ruslan Trochynskyi.

Trochynskyi on moni-instrumentalisti, säveltäjä ja musiikinopettaja, jonka soitinarsenaaliin Svjata Vatrassa kuuluvat vetopasuuna ja viikatteenterä. Häntä täydentävät säkkipillin ja perinteisten puupuhaltimien monitoimimies Juhan Suits, kitaristi Oliver Kilk, basisti Ats Tani ja rumpali Karl-Heinrich Arro. Tampereen ja Helsingin konserteissa toisena laulusolistina on Ruslanin tytär Rute Trochynskyi.

Svjata Vatran musiikki on tanssittavaa ja mukaansa tempaavaa slaavilaisbaltialaista etnoa, jota yhtye kutsuu tulifolkiksi. Svjata Vatra on ehdottomasti livebändi, jota on vaikea luokitella yksittäisen musiikkisuuntauksen tai genren alle.

Vaikutteita yhtye on hakenut ukrainalaisesta ja virolaisesta kansanmusiikista, rockista, funkista sekä perinteisistä slaavilaisista melodioista. Ohjelmistoon on viime vuosina tullut mukaan balladeja, joita varsinkin isä ja tytär, Ruslan ja Rute, tulkitsevat herkästi sekä ukrainaksi että viroksi.

Ruslan Trochynskyi on tällä hetkellä tunnetuin Virossa asuva ukrainalainen. Hän on syntynyt Donetskissa ja muuttanut vuonna 2005 Viroon. Hänellä on yhä sukulaisia Donetskin ohella mm. Kiovassa, Lvivissä ja Odessassa. Hän on saanut Viroon kansalaisuuden.

Trochynskyi ja Svjata Vatra ovat esiintyneet lukemattomia kertoja Viron eri televisiokanavilla sekä konserteissa ja muissa tapahtumissa. Yhtye on kiertänyt myös maailmaa etnomusiikin festivaaleilla ja tapahtumissa.

Svjata Vatra on levyttänyt seitsemän albumia: Svjata Vatra (2006), Kalyna (2008), Zilja Zelenen’ke (2010), Svirlyi schljah (2013), Vabadus/Svoboda (2015), Muutused / Zimny (2018) sekä Maailm, Sa Muutud / Svit, Ty Minjaeschsja (2020).

Ruslan Trochynskyi ja Svjata Vatra muodostavat tärkeän linkin Virossa asuville ukrainalaisille sekä sodan jaloista Viroon ja Suomeen saapuneille pakolaisille. Trochynshkyi on myös tunnettu ja arvostettu henkilö sekä Suomen ukrainalaisten että suomalaisten Viron ystävien joukossa.

"Pyrimme tuomaan musiikillamme lohtua sodan vuoksi kotimaansa ja läheisensä jättäneille ukrainalaisille sekä kaikille ihmisille, jotka ovat heidän tukenaan näinä päivinä. Kodittomiksi joutuneet ja syyttä kärsivät ihmiset tarvitsevat meidän apuamme. Olemme kiitollisia, että myös suomalaiset haluavat tukea Ukrainan kansaa näinä vaikeina hetkinä”, Svjata Vatran jäsenet kertovat.

Tampereen ja Helsingin tukikonsertit ovat syntyneet Svjata Vatran ystävien aloitteesta, lukemattomien vapaaehtoisten avustamana sekä yhdistysten, yritysten ja mm. Tampereen kaupungin tuella. Konserttien tuotto lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Ukrainan sodan vuoksi kärsivien ihmisten auttamiseksi.

Tuulensuun Palatsi, Tampere, torstai 21.4. klo 18

Svjata Vatran konsertti järjestetään Tampereella Tuulensuun Palatsissa, Hämeenkatu 30, torstaina 21.4. kello 18 alkaen. Pääsylipun hinta 25 euroa. Lippujen ennakkomyynti SVYL Verkkopuodista verkkopuoti.svyl.fi.

Musiikkiteatteri Kapsäkki, Helsinki, perjantai 22.4. klo 19

Virolais-ukrainalaisen musiikin ja Ukrainan ystävien ilta järjestetään Helsingissä Musiikkiteatteri Kapsäkissä, Hämeentie 68, perjantaina 22.4. klo 19 alkaen. Konsertissa musisoi Svjata Vatran lisäksi virolainen harmonikkataiteilija Maimu Jõgeda.

Eino Leinon runon Terve Ukraina! lausuu näyttelijä Olli Ikonen. Leelo Tungalin virontaman runon Jõudu, Ukraina esittää kirjailija Kai Aareleid. Konserttilipun hinta on 25 euroa.

Musiikkiteatteri Kapsäkin konsertin jälkeen on Ukrainan ystävyysillalllinen konserttipaikan kupeessa olevassa Bistro K -ravintolassa. Tarjolla on ukrainalaista borssikettoa ja virvokkeita. Illallisella esiintyy latvialais-suomalainen kuoro Ziemelmeita. Konsertin ja illallisen yhteislippu on 40 euroa.

Pääsylipun konserttiin (25 €) sekä konsertti & illallinen -yhteispaketin (40 €) voi ostaa ennakkoon Lippupisteen verkkokaupasta tai puhelinpalvelusta p. 0600 900 900 (1,98 € / min +pvm).

SPR:n tukitilit

- Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)

- MobilePayllä numeroon 10900.

- Soita 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

- Tilisiirrolla OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.

Konsertin järjestäjät ja tukijat

Viljandin ystävät

Suomen Viro-yhdistysten liitto

Viron Helsingin suurlähetystö

Viro-instituutti

Tuglas-seura

Viisi Tähteä

Musiikkiteatteri Kapsäkki

Bistro K

Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö

Tampereen Viro-toimijat

Scandic Tampere Station

Hotelli Arthur

Tallink Silja