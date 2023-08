Ukrainalaisten perheiden auttamiseen yli 264 000 euroa – Ukraina-rusetti tuo ukrainalaiset ja suomalaiset yhteen

K-ryhmän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhteistyössä järjestetyn Ukraina-rusetti-keräyksen lopullinen keräystulos on 264 166 euroa. Keräyksen tuotto kertyi K-ruokakaupoissa ja Neste K -liikenneasemilla myydyistä Ukraina-ruseteista. Joulukuussa 2022 alkaneen ja kesäkuussa 2023 loppuneen keräyksen aikana myytin yli 75 000 kappaletta Ukraina-rusetteja.

Ukraina-rusetteja ostettiin kappalemäärissä mitattuna ylivoimaisesti eniten Uudellamaalla. Kaupunkilaiset korostuvat keräykseen osallistuneissa ja eniten rusetteja ostettiin kappalemääräisesti Helsingissä ja Turussa. Myös Etelä-Karjalassa oltiin aktiivisia keräyksen suhteen, sillä itärajan tuntumassa Imatralla, Lappeenrannassa ja pienemmillä paikkakunnilla rusetteja ostettiin keskimääräistä enemmän.

”Kiitämme kaikkia Ukraina-rusetin ostaneita asiakkaitamme sekä K-kauppiaita, jotka pitivät tärkeää aihetta aktiivisesti esillä kaupoissaan. Upea keräystulos ukrainalaisten hyväksi oli hieno tapa jatkaa pitkään jatkunutta yhteistyötämme MLL:n kanssa”, Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske kertoo.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että Kesko tämän merkittävän yhteistyön kautta mahdollisti tuhansia ukrainalaisia auttavan paikallisen toiminnan kymmenillä paikkakunnilla ympäri Suomen”, MLL:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen iloitsee.

Toiminnan kautta luodaan ystävyyssuhteita ja ruokalahjakortit tuovat konkreettista apua arkeen

Keräysvaroista 45 % käytetään MLL:n toteuttamaan ukrainalaisille perheille suunnattuun yhteisölliseen toimintaan, 45 % ukrainalaisille jaettaviin K-ruokakauppojen ruokalahjakortteihin ja 10 % MLL:n palveluiden tuottamiseen. Palveluiden tuottaminen sisältää esimerkiksi ukrainalaisille toimintaa tuottavien MLL:n paikallisyhdistysten tukea ja neuvontaa, viestintää ja koordinointia. Esimerkiksi käännös- ja tulkkipalvelut ovat tärkeässä roolissa, jotta ukrainalaiset löytävät aktiviteettien pariin ja kommunikointi suomalaisten kanssa on sujuvampaa.

MLL:n järjestämä toiminta tuo perheille mielekästä, yhteisöllistä tekemistä ja mahdollisuuden tutustua muihin paikallisiin perheisiin. MLL:n piirit ja paikallisyhdistykset järjestävät toimintaa oman alueensa perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Varoja on myönnetty muun muassa erilaisiin perhetapahtumiin, kursseihin ja retkiin. Toiminnassa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia ja ukrainalaiset osallistuvat aktiivisesti toiminnan ideointiin.

”Tähän mennessä järjestetyt tapahtumat ja toiminta on otettu ilolla vastaan ympäri Suomen. Sota on rikkonut perheet ja ystävyyssuhteet, mutta me olemme jo saaneet nähdä uusien ystävyyssuhteiden syntyvän ukrainalaisten ja suomalaisten välille. Moni ukrainalainen on myös innostunut mukaan järjestämään toimintaa omalla paikkakunnallaan", Poutanen kertoo.

Ruokalahjakortit jaetaan MLL:n piirien ja paikallisyhdistysten toimesta niitä tarvitseville ukrainalaisperheille. Osa ruokalahjakorteista jaettiin jo keväällä, kun keräyksen alkukuukausina kertyneet varat otettiin käyttöön. Näin mahdollistettiin nopean avun antaminen.

”Lopullisen keräystuloksen myötä MLL jakaa lähes 2400 kappaletta eli yhteensä yli 118 000 euron arvosta ruokalahjakortteja niitä tarvitseville ukrainalaisperheille. Lahjakortit ovat konkreettinen ja kaivattu apu perheiden arjen ruoka- ja päivittäistavaraostoksiin”, Jäske toteaa.

Lisätietoja

K-ryhmän viestintä (ark. 9–16), p. 010 53 50200, viestinta@kesko.fi

Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja, p. 050 529 2028, timo.jaske@kesko.fi

Leena Poutanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 598 0601, leena.poutanen@mll.fi

K-ruokakauppojen asiakastyytyväisyydestä vastaavat K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Keskon päivittäistavarakauppa toimii ketjuliiketoimintamallilla. K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market ja Neste K. K-ruokakaupat ovat alansa vastuullisimpia maailmassa. Lisäksi vahvuuksia ovat ylivoimaiset tuoreosastot, ammattitaitoinen palvelu, laajimmat valikoimat, suomalaiset tuotteet ja Pirkka. K-ruokakaupat ovat sekä laadukkaita että edullisia. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 73 000 jäsentä, 536 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. www.mll.fi