Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa

Vuoden viidennessä kokouksessaan valmiustoimikunta kävi läpi kenraalimajuri evp. Pekka Toverin ”Ukrainan sota ja Suomen Nato jäsenyys” -asiantuntijaluennon pohjalta. Sattumalta alueellinen valmiustoimikunta käsitteli teemaa samaan aikaan, kun Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin julkistivat omat kantansa Suomen jäsenyyteen puolustusliitto Natossa.

Asiantuntijaluento: ”Ukrainan sota ja Suomen Nato jäsenyys”

Asiantuntijavieraan esitelmä kuultiin kokouksessa Brysselistä, jossa Puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkönä toiminut, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on parhaillaan vierailemassa.

Pekka Toverin ajatuksia esityksen teemasta, ”Ukrainan sota ja Suomen Nato jäsenyys”, on saatavissa lisätietoa eri tavoin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, josta voi tavoittaa myös laajempia katsauksia otsikkona olleeseen asiakokonaisuuteen liittyen.

”Maanpuolustustahto ja kansalaisten halu puolustaa omaa maataan on keskeinen voimavara yhteiskunnan puolustuksessa. Onneksi meillä Suomessa tilanne tässä suhteessa on hyvä,” Toveri totesi.

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Marko Pukkinen kiitti jo eläkkeellä olevan kenraalimajuria lämpimästi ja totesi, että ”laakereilla ei selvästikään levätä, huippuasiantuntijoita tarvitaan.”

Talouden suunta jatkuu vaisuna

Avauksessaan puheenjohtaja totesi, että talouden suunta pitkällä aikajänteellä on hyvä tiedostaa ja siihenkin pitää kansalaisten osata suhtautua oikein.

”Ei sitä oikeastaan tarvitse ihmetellä, että miksi taloudella nyt menee vähän vaisummin. Me olemme yhteiskuntana valmiita maksamaan sen hinnan Ukrainan, Euroopan, myös oman turvallisuutemme nimissä,” ylijohtaja Pukkinen totesi.

”Länsimaiden pakotteita on määrätietoisesti pikkuhiljaa lisätty: EU:n kuudes pakotepaketti tulollaan. Siitä tullee ensimmäinen, jossa kaikki EU-maat eivät ole yhdessä rintamassa mukana. Sen sijaan G7-maat, siis Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia ja USA, ovat sitoutuneet kieltämään tai asteittain lopettamaan venäläisen öljyn tuonnin,” totesi valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen kokouksen alussa.

Viranomaisten tiedon vaihto toimii hyvin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt turvallisuudentunnetta kansalaisten keskuudessa. Yleisesti varautumiseen liittyvä tiedon tarve on suurta.

Viranomaisten keskeinen tehtävä on tukea kansalaisten henkistä kriisinkestävyyttä ja luoda vakautta lisäämällä tietoutta siitä, että yhteiskuntamme on varautunut häiriötilanteisiin monella tasolla.

Viranomaisten yhteistyö ja tiedonvaihto toimii erinomaisesti. Valmiustoimikunta kuuli eri viranomaisten tilannekatsaukset Ukrainan sodan heijastevaikutuksista alueella, pakolaisten vastaanottotoiminnasta, alueellisesta huoltovarmuudesta, turvallisuustilanteesta ja COVID19-pandemiasta sekä julkisilla aloilla jatkuvasta työtaistelutilanteesta.

Turvallisuustilanne tällä hetkellä vakaa

Länsi- ja Sisä-Suomen maakunnissa turvallisuustilanne on jatkunut vakaana ja rajatilanne rauhallisena. Yhteistyö turvallisuusviranomaisten välillä toimii hyvin. Viranomaiset jatkavat tilanteen seurantaa ja varautumista tehostetusti. Monet ovat kiinnittäneet huomiota kyberturvallisuuteen ja parantaneet tietoturvaa.

Myös valmiustoimikunnan kokoontumiset ovat osa tätä varautumista. Lisäksi esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumissa on noussut esille voimakkaasti henkisen kriisinkestävyyden merkitys ja viranomaisten ja kansalaisten keskinäisen viestinnän merkitys sen vahvistamisessa.

Ukrainan tapahtumien heijastevaikutukset näkyvät Suomessa voimakkaasti, yhteiskunnan toimintakyvyn ja varautumisen näkökulmasta kuitenkin ennakoidulla tavalla. Häiriötilanteisiin on voitu vastata suunnitelmien mukaisesti.

Pandemiatilanne varovainen

Ylijohtaja Marko Pukkinen pyysi kokoukseen osallistuneita Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiirejä kertomaan oman tilannekatsauksensa tavallista laajemmin.

Korona ei ole poistunut vielä vuonna 2022 alkupuoliskollakaan. Koronaan menehtyneiden määrä on edelleen korkea.

Suomessa koronaan on menehtynyt tämän alkuvuoden aikana jo enemmän ihmisiä, kuin kahtena edeltävänä vuotena yhteensä. Sairaalahoidossa on yhä selvästi yli 700 ihmistä, mutta tehohoitopotilaiden määrä on laskenut vähän yli kahteenkymmeneen.



