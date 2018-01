UL Safety Index: Alankomaat ja Norja maailman turvallisimmat maat, Suomi 14.

Northbrook, IL. UL (Underwriters Laboratories), globaali riippumaton turvallisuustutkimusyritys, on julkaissut päivityksen UL Safety Index -mittaristoon, joka vertailee toimintaympäristön suhteellista turvallisuutta ja kansalaisten suojaa tapaturmilta lähes 190 maassa. Alankomaat ja Norja ovat jälleen tilaston kärjessä Australian, Ruotsin ja Kanadan myös yltäessä tänä vuonna kärkiviisikkoon. Suomi on listauksen 14. Tämän vuoden indeksi sisältää uusia tietolähteitä ja yhden uuden osatekijän, liikenneturvallisuuden.

UL Safety Index on suunniteltu tutkijoiden, viranomaisten ja järjestöjen käyttöön ja tarjoaa tilannekuvan maiden suhteellisesta turvallisuudesta perustuen osatekijöihin, jotka on lajiteltu kolmeen eri pääkategoriaan. Nämä ovat (1) yleiset institutionaaliset tekijät, kuten tulot ja koulutus; (2) turvallisuutta lisäävä lainsäädäntö, normisto, valvonta ja infrastruktuuri; sekä (3) tapaturmien hoitotulokset, seuraukset ja tapaturmakuolleisuus. Jokainen 187 maasta sai näissä kategorioissa esiintyvistä osa-alueista pisteet, joiden perusteella laskettiin yksi kokonaisturvallisuutta kuvaava tunnusluku nollan ja 100 väliltä.

Vertailu perustuu WHO:n, YK:n, Maailmanpankin, World Economic Forumin ja UL:n omiin tietopankkeihin. Indeksi ja sen metodologia löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ULSafetyIndex.org.

Alla tiivistettynä eräitä vertailun kohokohtia:

- Alankomaat, Norja, Australia, Ruotsi ja Kanada saivat korkeimmat pisteet (kaikki yli 92 pistettä).

- Alhaisimmat pisteet saivat Etelä-Sudan, Somalia ja Guinea-Bissau (kaikki alle 21 pistettä).

- Pohjoismaiden sijoitukset tutkimuksessa olivat 2. (Norja, 94 pistettä), 4. (Ruotsi, 93 pistettä), 9. (Tanska, 92 pistettä) ja 14. (Suomi, 90 pistettä).

- Suomi pärjäsi erinomaisesti lainsäädännön saralla (listan 7. paras, yksittäisistä tekijöistä erityisesti lainsäädäntö ja standardit 1., ja työsuojelussa 4.). Tulos oli hyvä myös instituutioiden laadun osalta, (listan 7. paras, yksittäisistä tekijöistä mm. teknologiassa 3., viranomaistehokkuudessa 7.). Tästä huolimatta tapaturmien määrän, hoitotulosten ja seurausten osalta Suomi oli vasta listan 77. Erityisesti kaatumisten sekä määrittelemättömien tapaturmien listauksissa Suomi oli vertailun heikoimpia (185., 134.)

- Yhdysvallat säilytti hyvän kokonaistuloksen (89), mutta liikenneturvallisuuden lisääminen indeksiin laski sijoitusta, sillä tässä kategoriassa maa jäi mm. Malesiasta, Argentiinasta ja Haitista.

- Aasiassa Japani sai korkeimmat kokonaispisteet ja pärjäsi maista parhaiten mm. liikennetapaturmien ja myrkytysten osalta.

- Kaikista eniten yhteispisteisiin vaikuttivat yleiset tekijät, kuten tulot ja koulutus. Esimerkiksi Intiassa turvallisuutta ja työsuojelua koskeva säännöstö on kohtuullisen hyvä, mutta heikkoudet viranomaistoiminnassa, erityisesti vähäiset resurssit, laskivat yhteispisteitä.

"Uusien tietolähteiden lisääminen indeksiin tarjoaa yhä kokonaisvaltaisemman kuvan turvallisuudesta vertailun maissa. Suurin muutos edelliseen vuoteen on liikenneturvallisuuspolitiikan sisällyttäminen indeksiin. Liikennetapaturmat ovat suurin yksittäinen loukkaantumisten ja kuolemien kategoria, joten koimme tieliikenteen turvallisuuden olevan erittäin tärkeä lisä vertailuun. Sillä oli myös näkyvin vaikutus muutoksiin Top-10-maiden sijoituksissa”, kertoo David Wroth, UL:n Public Safety-yksikön johtaja. “Kokonaisturvallisuuteen vaikuttaa monta liikkuvaa osaa, ja pyrimme vertailullamme näyttämään, miten nämä osat liittyvät toisiinsa. UL Safety Index julkaistaan jatkossa vuosittain ja odotamme näkevämme tulevina vuosina positiivisia muutoksia maiden tapaturmaturvallisuudessa."

UL on sitoutunut tehtäväänsä edistää elinympäristön ja työn turvallisuutta ja toivoo vertailun lisäävän ja parantavan kansanterveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta koskevaa julkista keskustelua. Safety Index voi auttaa päättäjiä tunnistamaan ja priorisoimaan turvallisuutta edistäviä investointeja.

Täysin julkisen indeksin ja raakadatan lisäksi UL on luonut tietopankin, joka on suunniteltu helpottamaan tulosten hyödyntämistä. Tarjolla on esimerkkejä valtioiden ja viranomaisten käyttöönottamista ja tehokkaiksi osoittautuneista politiikkatoimista. UL on myös parhaillaan kehittämässä maakohtaisia case-tutkimuksia ja Policy Maker’s Toolkit -työkalua, molemmat julkaistaan tulevina kuukausina.

“Halusimme UL Safety Indexin edistävän julkista keskustelua kokonaisturvallisuudesta ja sen osatekijöistä sekä aikanaan tukevan kansallista päätöksentekoa. Jo ensimmäisen vuoden aikana indeksi on herättänyt kiinnostusta politiikan työkaluna useissa maissa, kuten Etelä-Afrikassa, Intiassa ja Vietnamissa”, kertoo Wroth. “Teemme läheistä työtä maiden viranomaisten kanssa helpottaaksemme tulosten hyödyntämistä heidän päätöksenteossaan. Vaikka jo pelkkä datakin voi auttaa päättäjiä, ovat nimenomaan menestystarinat ja toimiviksi todetut politiikkamuutokset inspiroineet monia tarttumaan toimeen."

Päivitettyyn UL-turvallisuusindeksiin ja sen metodologiaan voi tutustua osoitteessa www.ULSafetyIndex.org.

*UL Safety Index keskittyy tapaturmiin, eli tahattomiin vammoihin ja kuolemantapauksiin, eikä ota huomioon vertailun maiden alueella olevia konflikteja.