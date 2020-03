Ulkoilu sallittu: Laadukkaat retkeilyvaatteet tekevät luonnossa liikkumisesta erityisen mukavaa

Fjällräven valmistaa suosittuja retkeilyvaatteita, jotka voivat säilyä oikein hoidettuina jopa 50 vuotta. Kevään uudet Abisko Midsummer -housut palkittiin innovatiivisuudesta, vastuullisuudesta ja käytännöllisyydestä arvostetuilla urheilu- ja retkeilyalan ISPO-messuilla.

Näissä erikoisissa poikkeusoloissa, joissa pysytellään sisätiloissa ja vältellään sosiaalisia kontakteja, ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ovat edelleen sallittuja. Mukavaa retkeilystä tekee paitsi kaunis sää, myös oikeanlaiset varusteet.

Laadukkaita ulkoiluvaatteita ja -varusteita valmistava Fjällräven on tehnyt retkeilyhousuja 1970-luvulta lähtien. Vuosien varrella hyväksi todetut mallit ja materiaalit ovat pysyneet pitkälti samoina. Ajattomuus onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä Fjällrävenin mallistoissa.

”Vanhimmat aktiivisessa käytössä näkemäni housut olivat peräisin 70-luvulta. On mahtava huomata, että retkeilyvaatteet kestävät vuosikymmeniä ja näyttävät edelleen hyvältä. Parhaassa tapauksessa ne siirtyvät sukupolvelta toiselle”, sanoo Fjällrävenin maajohtaja Jouni Rajala.

Fjällrävenin laajassa valikoimassa pelkästään housuja on noin neljä sataa erilaisine malleineen, mitoituksineen ja väreineen. Retkeilijöiden suosikkihousuja myydään Suomessa yli 30 000 paria vuodessa. Ylivoimaisesti myydyin malli on Keb, jonka menekki on puolet kaikista. Niiden suosion salaisuus on monikäyttöisyydessä, kestävyydessä ja materiaalissa. Tekniset housut on valmistettu stretchistä ja G-1000 Eco -materiaalista, joka koostuu polyesterista ja luomupuuvillasta.

“Tuulenpitävä, kestävä ja vettä hylkivä G-1000 -materiaali on Fjällrävenin DNA”, Rajala sanoo.

Kuluttaja pystyy vaikuttamaan hiilijalanjälkeen

Vastuullisuus ja ympäristön kunnioittaminen ovat Fjällrävenin toiminnan keskiössä. Muun muassa materiaaleihin kiinnitetään erityistä huomiota ja yritys tekee aktiivisesti töitä tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisen eteen.



“Materiaalivalinnoilla on väliä, sillä tuotteen ilmastovaikutuksista peräti 79 prosenttia muodostuu materiaalista ja vaatteen valmistamisesta”, Rajala toteaa.

Vastuu ympäristöstä on myös kuluttajalla. Jokainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään huoltamalla, korjaamalla ja kierrättämällä vaatteita. G-1000 -housujen käyttöikää, monikäyttöisyyttä ja säänkestävyyttä on helppo lisätä esimerkiksi vahaamalla.

“On laskettu, että kun vaatekappaletta käyttää kymmenen vuotta, sen valmistamisesta syntynyt hiilijalanjälki nollaantuu.”

Kevään uutuushousut valittiin maailman parhaiksi

Fjällrävenin vaellushousut ovat voittaneet vuosikymmenten aikana useita palkintoja. Viime kesänä uudet lämpimän sään vaellushousut palkittiin parhaina retkeilyhousuina arvostetuilla kansainvälisillä ulkoiluun, retkeilyyn ja urheiluun keskittyvillä ISPO-ammattilaismessuilla Saksassa. Messuilla palkitaan vuosittain innovatiivisimpia uusia tuotteita, joissa yhdistyvät laatu, käytännöllisyys ja kestävä kehitys.

Voittaneissa Abisko Midsummer -housuissa on käytetty uutta G 1000 Air Stretch -materiaalia, joka tekee niistä kevyet, hengittävät ja helposti kuivuvat. Housut on valmistettu kierrätetystä polyesterista ja luomupuuvillasta.

”Jousto on tehty ympäristöystävällisesti kehräämällä lankaa spiraaliksi sen sijaan, että kankaaseen olisi lisätty esimerkiksi Lycraa tai muuta materiaalia, jota on vaikea kierrättää”, Rajala sanoo.



Abisko Midsummer -housut ovat saatavilla nyt myös Suomessa. Tutustu naisten housuihin täällä ja miesten housuihin täällä.