Ulkoliikuntapaikat avoinna, sisäliikuntapaikat ja uimahalli aukeavat 1.6.

Vaasan kaupungin ylläpitämät ulkoliikuntapaikat avattiin 14.5. Esimerkiksi Kaarlen kenttä on auki, mutta kenttä on varattu vain yleisurheiluseurojen käyttöön 31.5. saakka. Kaikilla liikuntapaikoilla on noudatettava kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä.

Isoilla liikuntapaikoilla (Kaarlen kenttä, pesäpallokenttä ja isot tekonurmet) kokoontumisrajoitus on 30 henkilöä eli enintään kolme kymmenen hengen ryhmää varoetäisyydet huomioiden. Pienillä liikuntapaikoilla kuten esimerkiksi Öjbergetin kuntoportailla kokoontumisrajoitus on edelleen 10 henkilöä 31.5.asti. - Liikuntapaikkoja käyttävät seurat ja yksityishenkilöt vastaavat itse rajoituksien noudattamisesta, ja kaupunki pyrkii valvomaan tätä ja reagoimaan tarpeen mukaan, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen. Kaarlen kenttä on varattu lähtökohtaisesti yleisurheiluseuroille 31.5, muiden lajien seurat voivat tiedustella mahdollisuutta ryhmäharjoitteluun Kaarlen kentällä liikuntapalveluiden asiakaspalvelusta. Kaikilla liikuntapaikoilla pukuhuoneet on suljettu 31.5. asti. Sisäliikuntapaikoista ja uimahallista odotetaan tarkempia ohjeita Sisäliikuntapaikat kuten esimerkiksi urheiluhalli, urheilukeskus, Teeriniemen väestönsuoja ja koulujen kesäliikuntasalit avataan 1.6. Myös Vaasan uimahalli avataan hallituksen turvallisuusohjeita noudattaen kesäkuun alussa. Sisäliikuntapaikkojen avaamisesta ja käyttäjämääristä odotetaan vielä valtioneuvostolta tai aluehallintovirastolta (AVI) mahdollisia tarkennuksia. Sulkuaikaa on Vaasan uimahallissa hyödynnetty normaalien vuosihuoltojen tekoon. - Muun muassa naisten saunat on uusittu, saumoja on uusittu suihkutiloissa, tasausaltaat on pesty sekä käyty läpi ja huollettu kaikki koneet, kertoo uimahallin palveluesimies Sari Kivelä. Uimakoulut ja lasten liikunnalliset kesäleirit toteutetaan suunnitelmien mukaan. Molempiin on ilmoittautuminen käynnissä. Tulossa on myös maksuttomia kesäjumppia aikuisille.

