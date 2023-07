Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat kesällä suomea Vaasan yliopistossa

Yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulutuksen uudistamiseksi tiivistyy – Vaasan yliopisto mukana rahoitusta saavassa EUNICE-verkostossa 4.7.2023 11:34:43 EEST | Tiedote

Vaasan yliopisto on mukana eurooppalaisessa yliopistoverkostossa, joka on saamassa Euroopan komissiolta 14,4 miljoonan euron rahoituksen toimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen. Pilottihankkeena kolme vuotta toiminut EUNICE European University for Customised Education on yksi Eurooppalaiset yliopistot -aloitteeseen valituista verkostoista, jotka luovat pohjaa yhtenäiselle eurooppalaiselle koulutusalueelle.