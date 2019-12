Ulkomaiset joulun soitetuimpien kärjessä

Soitetuimpien joululaulujen top 20:ssa on 14 ulkomaista ja kuusi kotimaista joululaulua.

Ulkomaiset kappaleet hallitsivat viime joulun soitetumpien listaa. Ykkösenä oli Wham!-yhtyeen Last Christmas. Soitetuin kotimainen oli listan neljänneksi sijoittunut Haloo Helsingin Joulun kanssas jaan.



Nämä tiedot ilmenevät Tekijänoikeusjärjestö Gramexin selvityksestä, jossa perinteiseen tapaan kerrotaan, mitkä joululaulut soivat viime jouluna yksityisissä radioissa.



Joulun 2018 soitetuin joululaulu oli edellisten vuosien tapaan Wham!-yhtyeen kappale Last Christmas (904 soittokertaa). Joulun toiseksi soitetuin kappale oli Mariah Careyn All I Want For Christmast Is You (730 soittokertaa). Kolmannella sijalla oli 577 soittokerralla John Lennon & Yoko Ono kappaleella Happy Xmas (War Is Over).



Neljäntenä ja ensimmäisenä kotimaisena kappaleena oli Haloo Helsinki!-yhtyeen Joulun kanssas jaan (555 soittokertaa) ja viidentenä oli Katri Helenan kappale Joulumaa (554 soittokertaa).



Haloo Helsingin ja Katri Helenan lisäksi kahdenkymmenen kärkeen mahtui neljä kotimaista kappaletta. Kotimaisen listan kolmantena oli Leevi & The Leavings'in Jossain on kai vielä joulu (8.), neljäntenä Suvi Teräsniskan Hei Mummo (14.), viidentenä Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen (15.) ja kuudentena Laura Voutilaisen Kun joulupukki suukon sai (19.).



Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita sekä äänitteiden tuottajia.



Tilasto: Yksityisten radioiden soitetuimmat joululaulut 2018, Tekijänoikeusjärjestö Gramex/Kari Niemelä

Esittäjä - Kappale - Soittokertamäärä



1. Wham! - Last Christmas - 904

2. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You - 730

3. John Lennon & Yoko Ono - Happy Xmas (War Is Over) - 577

4. Haloo Helsinki! - Joulun kanssas jaan - 555

5. Katri Helena - Joulumaa - 554

6. Band Aid - Do They Know It's Christmas? - 547

7. Chris Rea - Driving Home For Christmas - 449

8. Leevi & The Leavings - Jossain on kai vielä joulu - 411

9. Britney Spears - My Only Wish (This Year) - 398

10. Katy Perry - Cozy Little Christmas - 395

11. Jose Feliciano - Feliz Navidad - 382

12. Mel & Kim - Rockin' Around The Christmas Tree - 344

13. Bing Crosby - White Christmas - 334

14. Suvi Teräsniska - Hei mummo - 331

15. Vesa-Matti Loiri - Sydämeeni joulun teen - 330

16. Shakin Stevens - Merry Christmas Everyone - 316

17. Elvis Presley - Blue Christmas - 309

18. Triad Tänd Ett Ljus - 283

19. Laura Voutilainen - Kun joulupukki suukon sai - 280

20. Queen - Thank God It's Christmas - 275