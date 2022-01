Ulkomaiset uutismediat eivät pyri sitouttamaan yleisöjään some-alustoilla

– Verkossa toimivat uutismediat ja journalistit ovat tyytyväisiä sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin jakaa uutisia, mutta luottavat edelleen siihen, että lukijat jakavat niitä eteenpäin verkostoilleen. Tämä kertoo vielä vanhasta ajattelutavasta, että uutismedian ja journalistien tehtävä on vain tuottaa uutisia, Jyväskylän yliopiston viestinnän johtamisen yliopistonlehtori Mark Badham kertoo.

Yhä useampi seuraa ja lukee uutisia sosiaalisen median sovellusten kautta. Samaan aikaan uutismediat ja mediaorganisaatiot ovat tulleet yhä riippuvaisemmiksi sosiaalisen median alustoista. Uutismediat jakavat entistä enemmän sisältöjään Twitterissä ja Facebookissa siinä toivossa, että lukemisen lisäksi niitä jaettaisiin eteenpäin ja niiden sisältöä kommentoitaisiin.

– Tutkitut uutismediat keskittyivät hyvin yksisuuntaiseen uutisten välittämiseen sosiaalisessa mediassa. Hyvin harvoin ne esimerkiksi pyysivät lukijoita lähettämään kuvia tai rohkaisivat keskustelemaan uutisesta, Jyväskylän yliopiston journalistiikan tutkijatohtori Markus Mykkänen sanoo.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat selkeää ristiriitaa ajattelutavassa, sillä yleisöjen aktivoinnista on tullut journalistiselle tuotannolle yksi tärkeimmistä mittareista. Uutismediat voisivat lisätä yleisöjensä mahdollisuuksia lukea ja kommentoida uutisia sekä levittää niitä eteenpäin, tuoden näin ollen paremmin lisäarvoa mediaorganisaatioille.

– Vaikuttaa siltä, että toimittajilla itsellään on suuri merkitys siinä, kuinka hyvin uutismediat pystyvät osallistamaan yleisöjään keskusteluun uutisten sisällöistä. Toimittajien itsensä osallistuminen sisällön jakamiseen ja keskusteluun yhdessä uutismedian yleisöjen kanssa luo tällä hetkellä uutisille suuremman näkyvyyden, Badham lisää.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhdeksän suuren ulkomaisen uutismedian Facebook ja Twitter postauksia maaliskuussa 2021. Postauksia analysoitiin yhteensä 1807 kappaletta. Tutkittavat uutismediat olivat USA:sta, Australiasta ja Iso-Britanniasta. Postauksista selvitettiin, kuinka uutismediat kertovat tietoja omasta organisaatiostaan tai helpottavat pääsyä organisaationsa informaation sekä kuinka uutismediat julkaisevat uutisia ja osallistavat yleisöjään.

Lisätiedot:

Mark Badham, yliopistonlehtori, JSBE;mabadham@jyu.fi, 040 682 1485 (englanniksi)

Markus Mykkänen, tutkijatohtori, kieli- ja viestintätieteiden laitos, markus.mykkanen@jyu.fi, 050 353 6669

Mark Badhamin ja Markus Mykkäsen tutkimus ”A Relational Approach to How Media Engage With Their Audiences in Social Media” on julkaistu avoimesti Media & Communication -lehden vuoden 2022 ensimmäisessä numerossa. https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/4409