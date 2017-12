Ulkomaisia ja kotimaisia kärkinimiä Ruisrockiin – The Chainsmokers, Marshmello, Alma ja Sunrise Avenue nähdään heinäkuisessa Ruissalossa

Turun Ruissalossa 6.–8.7.2018 järjestettävä Ruisrock on julkaissut ensimmäiset artistikiinnityksensä.

Ensi kesän Ruisrockissa nähdään supersuosittu DJ-tuottajaduo The Chainsmokers, remixeillään maailmanlaajuiseen tietoisuuteen noussut DJ Marshmello, uuden levyn hiljattain julkaissut räppäri Tyler the Creator sekä hurjassa nosteessa oleva Princess Nokia. Kotimaisista artisteista Ruissalossa esiintyvät kansainvälistä mainetta nauttivat Alma ja Sunrise Avenue.

Yhdysvaltalainen The Chainsmokers ja anonyyminä esiintyvä Marshmello vastaavat tämän vuoden suurimmista tanssimusiikkihiteistä. The Chainsmokersin ja Coldplayn yhteistyönä syntynyt ”Something Like This” on soinut ahkerasti soittolistojen kärjessä ympäri maailman. Kaksikko kiertää ensi kevään aikana Euroopan suurimmat areenat ennen heinäkuista Ruisrockin keikkaansa. Vaahtokarkkiasussa esiintyvä Marshmello on puolestaan ampaissut huimaan suosioon Khaledin kanssa yhteistyönä syntyneen ”Silence” kappaleen saattelemana sekä tänä syksynä Selena Gomezin kanssa julkaistun ”Wolves”-hitin myötä.

Länsirannikon kiinnostavimpiin rap-nimiin lukeutuva Tyler the Creator saapuu Suomeen uusimman albuminsa menestyksen saattelemana. Odd Future -kokoonpanostakin tunnetun räppärin ”Flower Boy” huomioitiin juuri parhaan rap-levyn Grammy-ehdokkuudella. Kansainvälisessä nosteessa oleva rap-artisti Princess Nokia palaa Suomeen ensi kesänä. Omintakeista feminististä räppiä tekevä yhdysvaltalaisartisti on noussut maineeseen tinkimättömillä omakustannejulkaisuillaan ”G.O.A.T” ja ”Tomboy”.

Suomen suurimmat kansainväliset tähdet Alma ja Sunrise Avenue nähdään heinäkuisessa Ruissalossa harvinaisilla kotimaan keikoilla. Alman suosio jatkaa kasvuaan ympäri maailman, ja vain kahdella kotimaisella festivaalilla ensi kesänä esiintyvä artisti nähdään juuri Ruisrockissa. Sunrise Avenue kiertää parhaillaan Eurooppaa esiintyen täysille katsomoille, ja Ruisrockin keikka on bändille kesän ainoa festivaaliesiintyminen Suomessa.

Ruisrockin kolmen päivän liput ovat myynnissä nyt osoitteessa www.ruisrock.fi/liput sekä Tiketissä.

Koko varmistunut ohjelma: The Chainsmokers (US), Marshmello, Tyler the Creator (US), Princess Nokia (US), Alma, Sunrise Avenue

***

Ruisrock Festival

Järjestyksessään 49. Ruisrock järjestetään Turun Ruissalossa 6.–8.7.2018.