Ulkomaisille työntekijöille ei maksettu asianmukaista palkkaa – toimitusjohtajalle sakkoja

Aluehallintoviraston asiakaspalvelulla vilkas aloitus – muutamassa kuukaudessa vastauksia tuhansiin kysymyksiin 14.3.2022 15:26:23 EET | Tiedote

Aluehallintovirastojen yhteinen asiakaspalvelu avautui lokakuussa 2021. Suurin osa asiakaspalveluumme saapuneista yhteydenotoista on tähän mennessä ollut korona-aiheisia. Palvelussa on ollut ajoittain ruuhkaa, mutta tällä hetkellä tilanne on rauhallinen ja ruuhkat on saatu purettua.