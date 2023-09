Ultraäänilaitteistolla voidaan tutkia aivoja ja kehittää hoitoja

Laitteisto on asennettu Oulun yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksen E-talon tiloihin. Käyttö aloitetaan mahdollisimman pian, mutta hoitokäyttöön ottaminen vie aikaa, näillä näkymin vuosia, kunnes CE-hyväksytyt toimenpiteet alkavat. Laitteiston huollosta ja käytöstä vastaa prof. Vesa Kiviniemi Oulun Yliopiston OFNI-tutkimusryhmä rahoituksineen. Kaksi ensimmäistä kansainvälistä monikeskustutkimusta rahoitetaan juoksevien kulujen osalta laitetoimittaja Insightecin avustuksella ja loput Kiviniemen rahoituksella.

”Jos tutkimustulokset ovat lupaavia, laitteen saaminen hoitokäyttöön voi tapahtua nopeastikin, mutta ainakin vuoden päivät siinä menee, mahdollisesti vuosia”, Mikael von und zu Fraunberg, neurokirurgian ylilääkäri Oulun yliopistollisesta sairaalasta kertoo.

Taustalla on vuodesta 2012 jatkunut OY:n glymfaattinen pre-kliininen hiiritutkimus sekä multimodaalinen aivotutkimus ihmisillä, mikä antaa vakaata pohjaa kehittää uusia FUS:n ja mannitolin käyttötapoja ja potilaiden hoitamista. Lisäksi kollaboraatio FUS:n kehittäjän Kullervo Hynysen johtaman Sunnybrookin laboratorion kanssa nopeuttaa kehitystä uusimman tiedon sekä kokemuksen pohjalta merkittävästi.

Tavanomaisemmin aivopesuri

FUS-laitteistoa on kutsuttu tavanomaisemmin aivopesuriksi, eikä sillä ole vielä virallista hoitokäyttöaihetta mihinkään tautiin. Eläin- ja ihmiskokeissa on kuitenkin kiistatta osoitettu että FUS-hoidon aikana veriaivoesteen avaus kiihdyttää myös aivojen huuhtelua merkittävästi. FUS:n on iltalehtien otsikoissa jo sanottu mullistavan tautien hoitoa, mutta vasta kliininen tutkimus varmuudella osoittaa onko asia niin. Potentiaalia kuitenkin on huomattavasti kun FUS:ia käytetään oikein, tästä kertoo maailmalla meneillään olevat 166 erilaista FUS-tutkimusta (www.fusfoundation.org), joista suurin osa on jo ihmisillä tehtäviä pilottivaiheen tutkimuksia.

Mikael von und zu Frauberg kertoo, että laite antaa valtavan etulyöntiaseman Oululle sekä tutkimuksessa että tutkimukseen perustuvien hoitomenetelmien käyttöönotossa. OYS:n Syöpäkeskuksella on ennestään johtava Pohjoismainen tietotaito veriaivoesteen mannitoli-hoidossa ja tälle pohjalle aiotaan kehittää uusia lääketehostettuja FUS-hoitoja. Tällä hetkellä OYS on ainoa keskus maailmassa, jolla on käytössään sekä kliinisessä hoidossa, että hoidon tutkimuksessa molemmat menetelmät tehostavat ihmisen veriaivoesteen läpäisevyyttä.

Veriaivoesteen läpäisevyyden kasvaessa voidaan samalla tehostaa verisuonten seinämissä kulkevien glymfaattisten viemäreiden toimintaa eli aivojen huuhtelua. Prof. Kiviniemi johtaa EU JPND-konsortiossa näiden hoitojen monikansallisesta tutkimusta yhdessä glymfaattisen järjestelmän keksijän Maiken Nedergaardin kanssa.

Yhdessä FUS:n ja mannitoli-hoidon kanssa Oulun kärkiasemaa kansainvälisessä ihmisellä suoritettavassa aivotutkimuksessa voidaan entisestään vahvistaa huomattavasti. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös kansallisella tasolla yliopistojen ja sairaaloiden kanssa, mm. Tarja Malmin (UEF), akateemikko Kari Alitalon (HY) ja Tuomas Liliuksen (HY).

Oulussa FUS-tutkimus on erinomainen esimerkki rajoja ylittävästä tuottoisasta yhteistyöstä jossa ovat tiivisti mukana OY kliinisen tutkimuksen yksikkö, OYS Syöpäkeskus, OYS Neurokeskus, OYS Kuvantaminen sekä OY:n pre-kliininen tutkimus BCO:n prof. Lauri Eklundin ja opto-elektroniikan Teemu Myllylän kanssa.