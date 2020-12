Ulysseus Eurooppa-yliopisto aloittaa toimintansa 17.12.2020

Ulysseus Eurooppa-yliopiston kuusi korkeakoulua sopivat alkuvuonna käynnistävänsä yhteistyön yhteisen eurooppalaisen yliopiston perustamiseksi. Tavoitteena on luoda yhteiseurooppalainen kampus, jossa opiskelijat, korkeakoulujen henkilöstö sekä yritykset ja alueelliset toimijat oppivat, tutkivat ja kehittävät yhdessä uudenlaisia innovaatioita ja edistävät työllisyyttä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on Suomesta mukana Ulysseus-verkostossa.

Yhteistyö käynnistyy virallisesti torstaina 17.12. klo 11.30, jolloin kuuden partnerikorkeakoulun rehtorit tapaavat toisensa etäyhteyksillä. Tilaisuuteen osallistuvat Miguel Ángel Castro University of Seville (Espanja), Federico Delfino University of Genoa (Italia), Jeanick Brisswalter Université Cote d'Azur (Ranska), Stanislav Kmeť Technical University of Košice (Slovakia), Andreas Altmann MCI | The Entrepreneurial School (Itävalta) sekä Teemu Kokko Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.



Rehtoreiden kokouksen jälkeen Sevillan yliopiston kansainvälistämisen vararehtori Carmen Vargas esittelee projektin yleiset tavoitteet käymällä läpi Ulysseuksen toimeenpanoraportin. Esitys striimataan torstaina klo 11.30 ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä TvUS:sta.



Moninaisuus keskeisenä voimana Ulysseuksessa



Kokous on lähtölaukaus yhteistyölle, joka koskee noin 180 000 eurooppalaista opiskelijaa, tutkijaa ja henkilökunnan jäsentä. Projektin vetäjät pyrkivät luomaan pitkäaikaisen liittoutuman, jolla on mm. yhtenäinen koulutus- ja tutkimusrakenne.



Ulysseus toimii digitaalisella ja alueellisella kampuksella, joka pitää sisällään tutkimuskeskuksia, yrityshautomoja, living labeja, avoimia luokkahuoneita sekä digitaalisen alustan koko yhteisön vuorovaikutukselle. Tätä kaikkea varten projektilla on kuusi innovaatiokeskusta - kussakin osallistuvassa kaupungissa omansa. Innovaatio-hubit keskittyvät seuraaviin teemoihin: ikääntyminen ja hyvinvointi (UCA:n vatuulla), matkailu, taide ja perintö (Unige), tekoäly (Haaga-Helia), energia, liikenne, liikkuvuus ja älykkäät kaupungit (USE), digitalisaatio (TUKE) sekä ruoka, bioteknologia ja kiertotalous (MCI).



Ulysseus Eurooppa-yliopisto sai viiden miljoonan euron apurahan Euroopan komissiolta. EU-rahoitus kattaa yhteisen toiminnan kolmen ensimmäisen vuoden ajalta. Niiden aikana keskitytään yhteisten rakenteiden, hallinnon, sekä pilottikurssien suunnitteluun ja toteutukseen. Vuoteen 2030 mennessä Ulysseuksen odotetaan olevan kansainvälisesti houkutteleva, avoin, ihmislähtöinen ja yrittäjähenkinen huippuyliopisto.