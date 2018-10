UMO sähköistää Savoy-teatterin Princen musiikin rohkeilla tulkinnoilla

Pop-ikoni Princen nerokas musiikki herää elämään UMO Jazz Orchestran Sam Huberin, Tuomon sekä portugalilaisen souldiivan Marta Renin tulkitsemana Savoy-teatterissa marraskuussa.

Savoy-teatterin ainutlaatuisissa marraskuun konserteissa kuullaan muun muassa klassikkohittejä Princen Parade-albumilta. Uudet sovitukset big bandille on tehnyt konsertin kapellimestarina toimiva Mikko Hassinen.

– Parade on musiikillisesti äkkiväärän kiintoisa. Kokoonpanoon kuuluu suurehko yhtye ja levyn toteutus on rohkea. Toki Prince on aina tehnyt musiikkinsa tavalla, joka rikkoo pop-maailman normeja, Mikko Hassinen perustelee kappaleiden valintaa.

Princen musiikissa Hassiseen vetoaa juuri uskallus rikkoa rajoja.

– Inspiroidun joka kerta, kun kuuntelen hänen musiikkiaan. Minulle tulee jonkinlainen vapauden tuntemus ja rohkeus tehdä omalle musiikille jotain samanlaista.

Kiss, New Position, Girls and Boys ja Sometimes It Snows in April saavat Hassisen sovituksissa uusia, kutkuttavia jazzmaisia sävyjä. Konsertissa kuullaan Princen kappaleita myös Parade-albumin ulkopuolelta, kuten megahitiksi 1984 noussut, koskettava Purple Rain.

Konsertin solistit Sam Huber, Tuomo ja Marta Ren ovat kaikki Prince-faneja ja hänen musiikkinsa asiantuntijoita.

Vuonna 1986 ilmestynyt Parade on Princen kahdeksas albumi. Pop-taivaan legenda menehtyi vuonna 2016 tahattomaan lääkkeiden yliannostukseen. Hän olisi täyttänyt tänä vuonna 60 vuotta.

Solisteista

Funk-yhtye Eternal Erectionin keulakuvana tunnettu Sam Huber on lyhyen ajan sisällä julkaissut kaksi soololevyä New Yorkissa. Molemmat levyt, Confusion vuodelta 2017 ja viime syyskuun lopussa ilmestynyt Top of the World on tuottanut amerikkalainen Tómas Doncker, joka on tehnyt yhteistyötä mm. Madonnan ja Yoko Onon kanssa. Huber tunnetaan myös näyttelijänä.

Portugalilainen Marta Ren on villin karismaattisena pidetty esiintyjä, jonka intohimona on aina ollut syvä funk ja raaka soul. Hänen on sanottu jatkavan 1960-luvun souldiivojen traditiota. 90-luvun puolivälissä esiintymisen aloittanut 37-vuotias Ren tunnetaan mm. kulttibändi Sloppy Joen perustajana ja Bombazines –yhtyeen laulajana. Tänä syksynä Ren keikkailee myös Pariisissa yhdessä The Groovelvets –yhtyeensä kanssa. Suomessa Ren esiintyy nyt ensimmäistä kertaa.

Monipuolinen soulmuusiikko, säveltäjä ja laulaja Tuomo Prättälä, taiteilijanimeltään Tuomo, tunnetaan ennen kaikkea Quintessencen, Ilmiliekki Quartetin, MP4:n sekä Bonkstersin riveistä. Suuren yleisön hän on vakuuttanut omalla, arvostelijoiden ylistämällä soolotuotannollaan. Tuomolle on myönnetty mm. Sony Jazzpalkinto, Teosto-palkinto ja Finland Festivalsin Vuoden nuori taiteilija –arvonimi.

UMO Jazz Orchestra on jazzin ja uuden rytmimusiikin saralla ammattimaisesti toimiva big band -orkesteri, joka esiintyy vuosittain noin sadassa konsertissa ja tapahtumassa. Vuodesta 1975 alkaen UMO on julkaissut noin 50 albumia ja esiintynyt kotimaisten huippunimien lisäksi kansainvälisten jazztähtien kanssa. Orkesterin ohjelmisto ulottuu aina jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin, yhdistäen vanhaa ja uutta yllätyksellisellä tavalla. UMOn musiikki tavoittaa vuosittain noin miljoona kuulijaa konserttien ja konserttitaltiointien kautta. www.umo.fi

Tribute to Prince

keskiviikko 28.11. & torstai 29.11. klo 19

Tuotanto: Savoy-teatteri ja UMO Jazz Orchestra

Lisätiedot