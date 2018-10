UMOn pelastuskampanja huipentuu tukikonserttiin Finlandia-talolla

Finlandia-talon konserttisyksy tarjoaa menovinkkejä moneen makuun. Finlandia-talon lavalla nähdään tänä syksynä suosittujen balettien lisäksi muun muassa stand upia, drag queenejä ja erilaisia konsertteja. Yksi syksyn merkkitapahtumista on Kauan eläköön UMO! -tukikonsertti maanantaina 29.10. UMO on kerännyt toukokuusta lähtien joukkorahoitusta mesenaattikampanjalla, joka huipentuu tukikonserttiin. Joukkorahoituksella pyritään turvaamaan legendaarisen jazzorkesterin toiminta. Tukeaan osoittamassa on joukko tähtisolisteja, kuten Anna Puu, Paleface ja Jimi Tenor. Konsertissa kuullaan jazzin ja soulin kaltaista rytmimusiikkia, jonka esittämiseen Finlandia-talon konserttisali sopii erityisen hyvin.

Finlandia-talon konserttisalissa vietetään maanantaina 29.10. ainutkertainen ilta, kun joukko tunnettuja solisteja nousee lavalle osoittaakseen tukensa UMOlle.

– Tukikonsertti haluttiin järjestää Finlandia-talolla, sillä se on monipuolinen konserttipaikka, joka sopii loistavasti näyttäviin tapahtumiin. Tunnelma on hieno, ja orkesteri sekä esiintyjät pääsevät loistamaan isossa salissa, toteaa tukikonserttia kokoava kapellimestari Ville Vannemaa.

Artistit talkoohengessä UMOn tukena

Solisteiksi on lupautunut joukko artisteja, joilla on yhteistä historiaa UMOn kanssa, muun muassa Anna Puu, Paleface, Jimi Tenor, Sami Pitkämö, Sami Saari, Aija Puurtinen, Jaakko Kuusisto ja Kerkko Koskinen.

– Illan aikana kuullaan jazzia, soulia ja pop-musiikkia. Kappaleet on valittu yhdessä solistien kanssa. Moni esittää kappaleen, joka on tuttu aiemmasta yhteistyöstä UMOn kanssa. Konsertissa on mahdollisuus kuulla myös vintage-UMOa, kun bigbandillinen entisiä umolaisia nousee lavalle, kuvailee Vannemaa.

Yksi illan solisteista on Anna Puu, joka on tehnyt UMOn kanssa yhteisen joulukiertueen ja Tribuutin Juicelle. Hän nousee Finlandia-talon lavalle nyt toista kertaa. Viimeksi Anna Puu esiintyi salissa yhdeksän vuotta sitten ensimmäisellä kiertueellaan, oman bändin ja puhaltimien kanssa.

– Konsertin paikka vaikuttaa paljon siihen, millaista settilistaa voi suunnitella. Konserttisaliin ihmiset tulevat keskittyneesti kuuntelemaan musiikkia. Finlandia-talon konserttisali sopii erityisesti UMOn kaltaisille, rytmimusiikkia soittaville orkestereille. Koska salissa ei ole kaikua, äänet eivät muhjuunnu. Kun olen itse istunut yleisössä, musiikin kuunteleminen on tuntunut nautinnolliselta, kertoo Anna Puu.

UMO haluaa edistää myös kotimaista sävellystyötä. Siksi tukikonserttiin sävelletään kollektiivinen jazzbiisi, jonka tekoon ihmiset ovat voineet osallistua mesenaattikampanjan kautta.

Finlandia-talon tapahtumasyksy tiivistyy joulun alla

Finlandia-talossa on nähty tänä vuonna lukuisia maailmanluokan artisteja, kuten Björk ja Kraftwerk. Syksyn kotimaisista esiintyjistä voidaan UMOn lisäksi nostaa esille esimerkiksi Yö sekä Samuli Edelmanin ja Tapani Kansan juhlavuosien konsertit. Kansainvälisinä vierailijoina nähdään muun muassa St Petersburg Festival Ballet, Manhattan Transfer ja The Dire Straits Legacy. Joulukuussa järjestetään taas suosittuja Suomi nauraa -stand up -pikkujouluja ja Suuri joulukonsertti. Joulun alla Finlandia-talossa vierailee spektaakkelimainen Christmas Queens -drag-show. Uudenvuoden aattona Veranda-klubin show&dinner -illassa esiintyy Timo Lassy with Ricky-Tick Big Band Brass.

– Finlandia-talon konserttisali taipuu monenlaiseen tapahtumaan, baletista punkiin. Tämä näkyy esimerkiksi väliaikatarjoiluissa. Aina ei tarjota kuohuviiniä ja prinsessaleivoksia, vaan tarjoilut sovitetaan kyseiseen tapahtumaan. Keikan väliajalla voi olla tarjolla vaikkapa mallaspossuhodareita ja olutta, mainitsee Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Finlandia-talon kävijäprofiili on muuttunut lähivuosina nuorempaan suuntaan. Alle 35-vuotiaiden kävijöiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Erilaiset tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet Finlandia-talon omakseen ja tuoneet taloon uudenlaisia esiintyjiä. He ovat puolestaan houkutelleet paikalle uudenlaista yleisöä. Monipuolinen ohjelmisto palvelee kaikenikäisiä kulttuurin ystäviä, iloitsee Tolonen.

Lisätietoja:

Finlandia-talo Oy

toimitusjohtaja Johanna Tolonen

puh. 040 551 3168, johanna.tolonen@finlandiatalo.fi