Una Hirvilammi Jyväskylän Sokos- ja kauppakeskusjohtajaksi

Jaa

Osuuskauppa Keskimaa on nimittänyt Una Hirvilammen Jyväskylän Sokos- ja kauppakeskusjohtajaksi 2.8.2021 alkaen nykyisen Sokos-johtaja Outi Terhon siirtyessä luotsaamaan Keskimaan Sale-liiketoimintaa. Sokos- ja kauppakeskusjohtaja vastaa Jyväskylän Sokoksen liiketoiminnan ja palvelun kehittämisestä sekä kauppakeskus Sokkarin johtamisesta.

Jyväskylän Sokos- ja kauppakeskusjohtajana 2.8.2021 aloittava Una Hirvilammi on toiminut Sokos- ja kauppakeskusjohtajana Jyväskylässä vuoden vanhempainvapaan sijaisuuden ajan vuonna 2020. Sijaisuuden päätyttyä hän jäi opintovapaalle opiskelemaan palveluliiketoiminnan johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Hirvilammi on vahva kaupanalan ammattilainen, jolla on vuosien kokemus asiakaspalvelusta ja myynnin johtamisesta. Hän on työskennellyt vuosia myyntipäällikkönä Sokoksella ja sitä ennen Hirvilammi on toiminut kansainvälisen ketjun Marks & Spencerin organisaatiossa, toimien Marks & Spencer Jyväskylän myymäläpäällikkönä.



− Kauppakeskus Sokkarilla on merkittävä rooli Jyväskylän keskustan kehittämisen veturina. Samalla Sokoksen liiketoimintaa kehitetään vahvasti kohti asiakkaiden uusia kulutustottumuksia. Unalla on vuosien kokemus myynninjohtamisesta Sokoksella, joten hän tuo jatkuvuutta sekä Sokoksen että kauppakeskus Sokkarin liiketoiminnan kehittämiseen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

− On upeaa päästä jatkamaan kauppakeskus Sokkarin ja Sokoksen kehittämistä yhdessä Sokos-tiimin ja Sokkarin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota asiakkaille ainutlaatuinen kokonaisuus erinomaisella palvelulla höystettynä. Uskon vahvasti, että Jyväskylän keskustan vetovoimaisuus on mahdollista saavuttaa hyvällä ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä yhdessä toimijoiden ja kaupungin kanssa, visioi elokuussa työnsä aloittava Una Hirvilammi.