Understöd för iståndsättning av Tusby träsk kan sökas hos NTM-centralen i Nyland

Tuusulanjärven kunnostamiseen haettavissa avustusta Uudenmaan ELY-keskuksesta 10.2.2021 12:15:53 EET | Tiedote

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista valtionavustusta Tuusulanjärven kunnostamiseen voi nyt hakea Uudenmaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriön sille osoittaman määrärahan puitteissa, alustavasti enintään 100 000 €. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos: Toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021. Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia, lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista. Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Hankkeen muu rahoitus on varmistettu. Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa. Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja. Toteu