Unelmia uudesta kotimaasta – Sibiry Konaten teos ensi-illassa Stoassa lokakuussa

Helsinki tarjoaa syyslomalla lapsille ja nuorille kymmenittäin maksuttomia tapahtumia ja tekemistä 8.10.2021 10:21:32 EEST | Tiedote

Syyslomaviikon aikana Helsingissä on yli 80 lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumaa. Suurin osa kaupungin syyslomaohjelmasta on maksutonta ja maksullisetkin elämykset ovat edullisia. Koko syysloman tarjonta on nyt ensimmäistä kertaa koottu yhteen tapahtumat.hel.fi-sivuille. Syysloma alkaa Helsingissä perjantaina 15.10. ja päättyy sunnuntaina 24.10.